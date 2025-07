L. L. Junior – Borsonline: Pécsen csókolózott a faképnél hagyott L. L. Junior – videó

A népszerű énekes azt állította, hogy nemrégiben orvul megcsalták. A drámai események ellenére úgy látszik, L. L. Junior már túl is tette magát a történteken.

A népszerű énekes nemrégiben közösségi oldalán tálalt ki magánéleti csalódásáról. Hónapokkal ezelőtt L.L. Junior az egyik háttértáncosával, Frey Tímeával szűrte össze a levet, márciusban pedig több bizalmas kép is készült róluk A Nagy Duett forgatásán. A táncosként tevékenykedő fiatal lány és Junior kapcsolata nem volt ismeretlen a rajongók előtt – néhány hónapja már nyilvánosságra hozták, hogy közelebb kerültek egymáshoz. Az énekes elmondása szerint azonban kedvese megcsalta őt, és bár pár napja még rendkívül elkeseredettnek tűnt, könnyen lehet, hogy máris új hölgy oldalán találta meg a boldogságot!

Lehet, hogy megvan L.L. Junior új barátnője?

Fotó: Huszár Márk / Forrás: borsline.hu

Az énekes egy másik táncoslánnyal vigasztalódik a szakítása után?

Junior a napokban Pécsett lépett fel, ahol a Raggamoffin című slágerét a megszokott módon, az egyik táncoslánya társaságában kezdte el előadni. Azonban ez a hölgy most nem Frey Tímea volt, hanem egy másik lány, akivel az énekes a dal során kifejezetten intim közelségbe került. Az esetről a közönség egyik tagja egy TikTok-videót is készített, amin látszik, hogy miután a hölgy körbetáncolta a zenészt, elsötétült a színpad és a két előadó egymáshoz simult. Sok kommentelő még azt is felfedezte, hogy a sötétben egy csók is elcsattant L.L. Junior és a táncoslány között. Egyelőre azt nem lehet tudni, hogy az énekes a szakítása után újból megtalálta-e a szerelmet, vagy csak szimplán show-elem volt a romantikus összesimulás.- számol be minderről a borsline.hu.