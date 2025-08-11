A Kísértés: egy pécsi lány és komlói barátja is próbára teszik szerelmüket

Hölgyek, urak, figyelem! A nagyszabású, magyar valóságshow, a Kísértés 2025-ben visszatér. Augusztus 31-től újra forr a levegő Thaiföldön. 4 pár. 16 kísértő. Egyetlen kérdés: meddig tart a hűség?

Ahogy azt már az elmúlt esztendőben láthattuk, a formátum párokat tesz próbára egy trópusi környezetben – a pár egyik fele külön villába költözik (a párok tagjai 12 napig nem találkoznak), és közben vonzó, szingli „kísértők” veszik körül őket. A debütáló évad nagy port kavart, elég csak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) véleményére gondolni, miszerint a show káros társadalmi mintákat közvetít, normalizálja az alkoholfogyasztást, párkapcsolati hűtlenséget és tiszteletlenséget. Ennek ellenére a valóságshow nagy sikert aratott. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy az idei felvonás sem lesz elhanyagolva.

De ha már nézzük, ezúttal legalább van van kiknek szurkolni. Mint kiderült, az egyik páros Baranyából indult útnak. A tőgyökeres pécsi lány, Reinhardt Fanni, aki kozmetikusként dolgozik, komlói, többek között személyi edzőként tevékenykedő barátjával, Békési Márkkal vágott bele élete talán legnagyobb kalandjába.

Vajon a kapcsolatuk túlélte a próbát? Hamarosan kiderül!