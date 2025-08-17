Celebfigyelő
57 perce
Arcpirító! Így ropta Opitz Barbi egy dögös mini ruhában Baranyában – VIDEÓ
Két éve ilyenkor a III. Zsongorkő fesztiváltól volt hangos Kővágószőlős, ahol többek között az X-Faktor egykori győztese, Opitz Barbi is színpadra lépett.
Igaz, az énekesnő nem maradt túl sokáig, azonban még pár fotót azért készített a lelkes, szőlősi rajongókkal. Ők biztosan sokáig emlékeztek/emlékeznek arra a szombat estére.
