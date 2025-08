Beleznay Endre bevette a várat, majd fürdött is egyet Szigetváron – VIDEÓK

Beleznay Endre még a gyógyfürdő éttermét is felfedezte

Ennek látványos tanújelét is adta, hiszen minden gyógyító és kényeztető elemét, sőt, még az éttermét is kipróbálta a fürdőnek, miközben kis túlzással nem csak a létesítmény más vendégeit, hanem még magát a gyógyvizet is megnevettette.

Ha valaki esetleg élőben lemaradt Beleznay Endre látogatásáról a Szigetvári Várban, vagy a Szigetvári Gyógyfürdőben, az belekóstolhat az élménybe a vizitekről készült videókban, személyesen pedig augusztus 30-án találkozhat a művésszel, ekkor tűzik ugyanis újra műsorra a Zrínyi 1566 rockmusicalt a Szigetvári Várban.