augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Bomba lábakat villantott a leggyönyörűbb komlói lány

Címkék#FARM VIP#komló#Sáfrány Emese

Nincs ember az országban, akinek be kellene mutatni Sáfrány Emesét. Némelyik munkássága miatt talán más országokban is „jól ismerik”, de egy dolog biztos: szalad az idő, de a komlói lány semmit sem vesztett szépségéből.

Ezúttal közösségi felületén villantott formás lábakat, de gyönyörűen kidolgozott hátán, illetve az arcán is könnyen megakadhat a szemünk. Ezt a képet látva kijelenthetjük, hogy a követői el vannak kényeztetve. Ráadásul külön örömhír, hogy hamarosan napi szinten láthatjuk őt a televízióban is, ugyanis szereplője lesz a FARM VIP legújabb évadának.

Az instagram-oldalán közzétett képe:

Forrás: Sáfrány Emese instagram

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu