1 órája
Bomba lábakat villantott a leggyönyörűbb komlói lány
Nincs ember az országban, akinek be kellene mutatni Sáfrány Emesét. Némelyik munkássága miatt talán más országokban is „jól ismerik”, de egy dolog biztos: szalad az idő, de a komlói lány semmit sem vesztett szépségéből.
Ezúttal közösségi felületén villantott formás lábakat, de gyönyörűen kidolgozott hátán, illetve az arcán is könnyen megakadhat a szemünk. Ezt a képet látva kijelenthetjük, hogy a követői el vannak kényeztetve. Ráadásul külön örömhír, hogy hamarosan napi szinten láthatjuk őt a televízióban is, ugyanis szereplője lesz a FARM VIP legújabb évadának.
Az instagram-oldalán közzétett képe:
