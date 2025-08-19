Bomba lábakat villantott a leggyönyörűbb komlói lány

Nincs ember az országban, akinek be kellene mutatni Sáfrány Emesét. Némelyik munkássága miatt talán más országokban is „jól ismerik”, de egy dolog biztos: szalad az idő, de a komlói lány semmit sem vesztett szépségéből.

Ezúttal közösségi felületén villantott formás lábakat, de gyönyörűen kidolgozott hátán, illetve az arcán is könnyen megakadhat a szemünk. Ezt a képet látva kijelenthetjük, hogy a követői el vannak kényeztetve. Ráadásul külön örömhír, hogy hamarosan napi szinten láthatjuk őt a televízióban is, ugyanis szereplője lesz a FARM VIP legújabb évadának.

Az instagram-oldalán közzétett képe: