Megszólalt Demjén Ferenc csapata – új hírek érkeztek a legenda állapotáról!
Jó hírekkel szolgált Demjén Ferenc menedzsmentje: úgy tűnik, minden remény megvan arra, hogy október elején folytatódhat országos turnéja. A rajongók pedig különleges meglepetésre számíthatnak az év végi Aréna-koncerten. Mutatjuk a friss híreket Demjén Ferenc, „Rózsi” állapotáról!
Mint arról beszámoltunk, Demjén Ferenc augusztus közepén súlyos balesetet szenvedett otthonában, felsőcomb-törést szenvedett, és azonnali műtétre volt szüksége. Napokkal később már menedzsmentje arról adott hírt, hogy az operáció jól sikerült, a zenész állapota folyamatosan javul, és megkezdődött mozgásszervi rehabilitációja. Akkor még hónapokra becsülték a teljes gyógyulást. Nemrég a Bama.hu is elérte telefonon.
Most azonban újabb biztató fejlemény érkezett:
Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna-koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet!
– olvasható a legendás énekes hivatalos közösségi oldalán.
Egy ország szorít Demjén Ferenc, „Rózsi” gyógyulásáért
A hír hallatán fellélegezhetnek a rajongók, akik az elmúlt hetekben ezrével küldtek jókívánságokat Demjén Ferencnek. A szeretetáradat a legmagasabb körökig ért: Orbán Viktor miniszterelnök hozzászólásban, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig posztban kívánt mihamarabbi felépülést a nemzet egyik legnagyobb dalszerzőjének.
Most pedig úgy tűnik, valóban közel a nagy visszatérés: a turné folytatódhat, az Arénában pedig újabb felejthetetlen élményt ígér Rózsi a közönségnek.