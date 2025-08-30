Megszólalt Demjén Ferenc csapata – új hírek érkeztek a legenda állapotáról!

Mint arról beszámoltunk, Demjén Ferenc augusztus közepén súlyos balesetet szenvedett otthonában, felsőcomb-törést szenvedett, és azonnali műtétre volt szüksége. Napokkal később már menedzsmentje arról adott hírt, hogy az operáció jól sikerült, a zenész állapota folyamatosan javul, és megkezdődött mozgásszervi rehabilitációja. Akkor még hónapokra becsülték a teljes gyógyulást. Nemrég a Bama.hu is elérte telefonon.

Demjén Ferenc állapotáról új hírek érkeztek.

Forrás: MW

Most azonban újabb biztató fejlemény érkezett:

Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna-koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet!

– olvasható a legendás énekes hivatalos közösségi oldalán.

Egy ország szorít Demjén Ferenc, „Rózsi” gyógyulásáért

A hír hallatán fellélegezhetnek a rajongók, akik az elmúlt hetekben ezrével küldtek jókívánságokat Demjén Ferencnek. A szeretetáradat a legmagasabb körökig ért: Orbán Viktor miniszterelnök hozzászólásban, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig posztban kívánt mihamarabbi felépülést a nemzet egyik legnagyobb dalszerzőjének.

Most pedig úgy tűnik, valóban közel a nagy visszatérés: a turné folytatódhat, az Arénában pedig újabb felejthetetlen élményt ígér Rózsi a közönségnek.