augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rengeteg rajongója drukkol a felépüléséért

1 órája

Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett az otthonában! Azonnal műteni kellett – Ezt tudni most az állapotáról

Címkék#Diósjenő#Demjén Ferenc#baleset

Demjén Ferenc menedzsmentje szerdán arról számolt be a Baranyában élő énekes-dalszerző közösségi oldalán, hogy a Kossuth-díjas művész otthonában felsőcomb-törést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Demjén Ferencnek csaknem 800 rajongója kívánt jobbulást és mielőbbi felépülést, mióta kikerült a bejegyzés.

Bama.hu

A menedzsment szerint Demjén Ferenc felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így – tájékoztatásuk szerint – a már lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. „Az ima támogatásokért  és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!” – üzente a Kossuth-díjas művész csapata.

demjén
Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett. Fotó: Varadi Eszter

Lapunk még március végén írta meg, hogy Baranyában élő Kossuth-díjas énekes és zeneszerző is csatlakozott a Gondosóra programhoz, amely az idősek biztonságát hivatott növelni, tehát immár ​Demjén Ferenc is a gondosóra-felhasználók táborát erősíti.

A hírt akkor Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója osztotta meg közösségi oldalán, kiemelve, hogy a programhoz – Demjén Ferenc mellett – eddig több mint 750 ezren csatlakoztak, és már mintegy 40 ezer életet mentett meg, valamint közel 500 ezer esetben nyújtott hétköznapi segítséget.

Demjén Ferenc több mint 30 éve él a megyében

Demjén Ferenc több mint három évtizede él Baranya megyében, Dióspusztán. 2022-ben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Díszpolgára címmel tüntette ki a művészt, elismerve ezzel a megye kulturális életében betöltött szerepét. Mint ekkor elhangzott, a neves művész jelenléte a település számára kulturális és turisztikai vonzást ad, hozzájárul a baranyai vidék népszerűsítéséhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu