Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett az otthonában!

A menedzsment szerint Demjén Ferenc felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így – tájékoztatásuk szerint – a már lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. „Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!” – üzente a Kossuth-díjas művész csapata.

Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett. Fotó: Varadi Eszter

Lapunk még március végén írta meg, hogy Baranyában élő Kossuth-díjas énekes és zeneszerző is csatlakozott a Gondosóra programhoz, amely az idősek biztonságát hivatott növelni, tehát immár ​Demjén Ferenc is a gondosóra-felhasználók táborát erősíti.

A hírt akkor Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója osztotta meg közösségi oldalán, kiemelve, hogy a programhoz – Demjén Ferenc mellett – eddig több mint 750 ezren csatlakoztak, és már mintegy 40 ezer életet mentett meg, valamint közel 500 ezer esetben nyújtott hétköznapi segítséget.

Demjén Ferenc több mint 30 éve él a megyében

Demjén Ferenc több mint három évtizede él Baranya megyében, Dióspusztán. 2022-ben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Díszpolgára címmel tüntette ki a művészt, elismerve ezzel a megye kulturális életében betöltött szerepét. Mint ekkor elhangzott, a neves művész jelenléte a település számára kulturális és turisztikai vonzást ad, hozzájárul a baranyai vidék népszerűsítéséhez.