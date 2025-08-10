augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

30°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Elképesztő teljesítmény! Tóth Vera szembenézett félelmeivel

Címkék#komfortzóna#természet#celebfigyelő#Tóth Vera#énekesnő#akadály

Az énekesnő új terepen próbálta ki magát, kilépve komfortzónájából ismét bizonyított önmagának.

Bama.hu
Elképesztő teljesítmény! Tóth Vera szembenézett félelmeivel

Forrás: tothveraofficial Instagram-oldala

Korábbi cikkeinkben már többször beszámoltunk arról, hogy Tóth Vera mindig képes a megújulásra. Nemcsak gyönyörű hangjával bizonyítja újra és újra tehetségét, ám külsejét illetően is varázslatos átalakulásra képes. Erején felül teljesítve, több akadályt is legyőzve remek formába hozta önmagát. 

A palkonyai kötődésű sztár ragyog a fogyása óta és mindezt rajongói is láthatják, hiszen rendszeresen jelennek meg friss fotók közösségi oldalán. A fogyáshoz vezető út nem volt egyszerű az énekesnő számára, hiszen folyamatos rosszullétei voltak az étkezések után. Sőt, pánikszerű rohamok is eluralkodtak rajta. Mára azonban ez a múlté, hiszen Vera elképesztő változáson ment át, melyhez egy új életmód kialakítása kellett.

A sport fontos szerepet játszik életében, melyről legutóbbi Instagram-posztjában megosztott bejegyzése is árulkodik. Férjével közösen tett olaszországi utazása során elképesztő terepeken kerekezett, magasság és mélység között lavírozva. A távot sikeresen teljesítve, a természettel kapcsolódva Vera ráeszmélt arra, micsoda erő lakozik benne, mellyel komfortzónájából is képes kilépni. Kitartásának és kalandvágyának köszönhetően folyamatosan új élményeket szerez és mindezzel önmaga számára is bizonyítja, hogy képes a félelmek legyőzésére.

Persze, ügyes vagyok, tudom, erő kell hozzá, meg minden, de ez ennél sokkal többet jelent. Ez A leküzdés, nem magamat kell, inkább a félelmeimet

- tette közzé közösségi oldalán az énekesnő.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu