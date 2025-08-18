Palvin Barbi legyőzte betegségét, újult erővel vág bele a munkába

Világhírű magyar modellünk, Palvin Barbi Instagramon osztotta meg követőivel az elmúlt hetek legnehezebb időszakát – a súlyos endometriózis műtétet követő pillanatokat, amelyeket az Instagramon dokumentált közvetlenül a kórházból készült képekkel, számolt be róla az Origo.

Palvin Barbi endometriózissal küzdött.

Barbi elmondta, hogy már évek óta extrém fájdalmakkal küzdött menstruáció idején: erős vérzéssel, folyamatos fáradtsággal és álmatlansággal kellett szembenéznie. Hosszú ideig gondolta, hogy ez „természetes” része a ciklusának – egészen addig, amíg fel nem merült az endometriózis lehetősége.

A gyanú megerősítése után szakértőhöz fordult, és három hónappal később sor került a sikeres beavatkozásra. A műtét után először tapasztalt ennél enyhébb menstruációt, ami számára hatalmas megkönnyebbülést jelentett.

Az endometriózis szövődményei: ezért fontos a megfelelő szakorvosi vizsgálat

A modell felhívta követői figyelmét: az endometriózis sokszor nem mutatható ki általános nőgyógyászati vizsgálatokkal, ezért különösen lényeges a célzott, szakértői diagnózis. Korai felismerés ugyanis megelőzheti a súlyosabb hosszú távú szövődményeket.

Pécsen is felhívták a figyelmet az endometriózisra

Az Endometriózis Világnap alkalmából minden évben rendeznek Pécsen is felhívó jellegű rendezvényeket. 2022-ben kiállítás keretein belül hangsúlyozták ki a téma fontosságát. Az ezzel kapcsolatos beszélgetés továbbra is olvasható a pecsimami.hu-n.