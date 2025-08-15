augusztus 15., péntek

Mária névnap

29°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Ezt látni kell! Két fenomenális bulit csinált Pécsen az ország egyik legelismertebb lemezlovasa – VIDEÓ

Címkék#koncert#Rádió 1#Az Év DJ#buli#lemezlovas

Ezt látni kell! Két fenomenális bulit csinált Pécsen az ország egyik legelismertebb lemezlovasa – VIDEÓ

Talán már nincs is olyan ember az országban, aki ne hallott volna Regán Liliről, az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai lemezlovasról.

A baranyai lány a Rádió 1 hallgatói szavazásán háromszor is elnyerte „Az Év DJ-je” címet, egymást követő években (2022, 2023 és 2024), ráaádsul ő volt az, aki Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt melegítette fel a közönséget.

Szerda este Pécsen csapott két óriási bulit, a gólyák legnagyobb örömére. A videókat látva kijelenthetjük, a hangulatra nem lehetett panasz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu