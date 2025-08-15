Ezt látni kell! Két fenomenális bulit csinált Pécsen az ország egyik legelismertebb lemezlovasa – VIDEÓ

Talán már nincs is olyan ember az országban, aki ne hallott volna Regán Liliről, az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai lemezlovasról.

A baranyai lány a Rádió 1 hallgatói szavazásán háromszor is elnyerte „Az Év DJ-je” címet, egymást követő években (2022, 2023 és 2024), ráaádsul ő volt az, aki Jennifer Lopez budapesti koncertje előtt melegítette fel a közönséget.

Szerda este Pécsen csapott két óriási bulit, a gólyák legnagyobb örömére. A videókat látva kijelenthetjük, a hangulatra nem lehetett panasz.