Hölgyek, szomorú hírünk van! Titokban megnősült az ország egyik legdögösebb színésze, egy pécsi lány lett a befutó

Hölgyek, szomorú hírünk van! Titokban megnősült az ország egyik legdögösebb színésze, egy pécsi lány lett a befutó

Fotó: Eva Tre

Korábban már megírtuk portálunkon, hogy egy pécsi lány rabolta el a 32 éves sorozatsztár, Ember Márk szívét. A sokak által irigyelt leányzó Havasi Virág, aki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán végzett kereskedelem és marketing alapszakon.

Most pedig mint kiderült, kapcsolatuk újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a szerelmes pár örök hűséget fogadott egy szerb templomban. A titkos esküvőn nagyjából ötvenen vettek részt, köztük többek között Trill Beatrix, Brasch Bence, Szántó Balázs, Kirády Marcell, Wunderlich József és Fesztbaum Béla is.

 

 

 

