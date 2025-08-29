Celebfigyelő
55 perce
Hölgyek, szomorú hírünk van! Titokban megnősült az ország egyik legdögösebb színésze, egy pécsi lány lett a befutó
Fotó: Eva Tre
Korábban már megírtuk portálunkon, hogy egy pécsi lány rabolta el a 32 éves sorozatsztár, Ember Márk szívét. A sokak által irigyelt leányzó Havasi Virág, aki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán végzett kereskedelem és marketing alapszakon.
Most pedig mint kiderült, kapcsolatuk újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a szerelmes pár örök hűséget fogadott egy szerb templomban. A titkos esküvőn nagyjából ötvenen vettek részt, köztük többek között Trill Beatrix, Brasch Bence, Szántó Balázs, Kirády Marcell, Wunderlich József és Fesztbaum Béla is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre