Megdöbbentő: Tóth Vera és Dér Heni egy dunyha alatt aludt, mert nem volt fűtés – VIDEÓ

A Lovag utcában kivettem egy iszonyatosan lepukkant lakást, mert nem volt másra pénz. Hát, az nagyon kemény volt! Dér Henivel és Szabó Leslie-vel laktunk ott. A Henivel egy dunyha alatt aludtunk, mert nem volt fűtés. Mínusz kilenc fok volt kint, és nem volt fűtés. És úgy mentünk reggel próbálni, hogy szétfagytunk – idézte fel Tóth Vera.