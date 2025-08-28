Celebfigyelő
Megdöbbentő: Tóth Vera és Dér Heni egy dunyha alatt aludt, mert nem volt fűtés – VIDEÓ
Mint arról már korábban beszámoltunk portálunkon, augusztus 28-án indul Anger Zsolt új gasztrotalkshowja, a Pop, kaja satöbbi. Az első epizódban a baranyai kötődésű Tóth Vera lesz a vendég, aki egyebek mellett mesélt a Megasztárt közvetlenül megelőző időszakról.
A Lovag utcában kivettem egy iszonyatosan lepukkant lakást, mert nem volt másra pénz. Hát, az nagyon kemény volt! Dér Henivel és Szabó Leslie-vel laktunk ott. A Henivel egy dunyha alatt aludtunk, mert nem volt fűtés. Mínusz kilenc fok volt kint, és nem volt fűtés. És úgy mentünk reggel próbálni, hogy szétfagytunk – idézte fel Tóth Vera.
Az epizód csütörtökön 22:05-kor debütál a VIASAT3-on.
