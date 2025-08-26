augusztus 26., kedd

Mi lesz itt? Tóth Vera, Kkevin, Diaz és Császár Előd is fakanalat ragad

Mi lesz itt? Tóth Vera, Kkevin, Diaz és Császár Előd is fakanalat ragad

Augusztus 28-án, csütörtökön indul a VIASAT3 legújabb műsora, amelyben Anger Zsolt popsztárokkal ismerkedik – méghozzá egy konyhában.

A Pop, kaja satöbbi című egyedülálló konyhai talkshowban olyan hírességek ragadnak fakanalat, mint Császár Előd, Csöndör László (Diaz), Kövesi Kevin (KKevin), Lotfi Begi, Pásztor Anna, Tóth Vera, Wolf Kati és Zsédenyi Adrienn (Zséda).

Az első vendég ráadásul baranyai kötődésű: Tóth Vera, aki gyakorlatilag átvette az irányítást a helyiségben.

Még azokról a sztárokról is tudtam meg újdonságot, akikkel sokat dolgoztam már együtt, ilyen például Diaz. Ez is azt bizonyítja, hogy a konyha nyitja meg a legjobban az embereket. KKevint például a szabadszájú szövegeiről ismerjük, a konyhában viszont én egy kedves és humoros srácot ismertem meg, és nagyon jó élmény volt a közös főzés. Az is kellemes meglepetésként ért, hogy Tóth Vera vezetett engem a konyhában, gyakorlatilag én voltam a kuktája – tette hozzá Anger Zsolt.

 

