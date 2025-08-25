augusztus 25., hétfő

Celebfigyelő

2 órája

Múltkor csak a pénzt vette fel, ezúttal meg is érkezett a gyönyörű sztárfellépő Baranyába

Címkék#pénz#Rostás Dorina#Kakasfőző Fesztivál#Mohács#Vajszló

Két hónapja számoltunk be arról a bama.hu-n, hogy nem szólt a „Buli, buli” Vajszlón, hiába várták több százan a sztárfellépőt június 14-én este – Rostás Dorina nem jelent meg Baranya vármegyében.

A fiatal énekes később arról posztolt, hogy egy rosszullét miatt maradtak távol a rendezvénytől, és sajnálják, hogy nem értesítettek senkit. Felajánlották, hogy rendezik az anyagi részét a történetnek, majd azt is, hogy ingyen fellépnek Vajszlón, ám ezzel a helyiek nem kívántak élni. Egyes információk szerint azonban egy másik helyen lépett fel, Vajszlótól 230 kilométerre. Ezt követően sokan joggal aggódtak, hogy augusztus 23-én megérkezik-e Mohácsra, ahogy azt ígérte, de szerencsére nem történt újabb botrány.

Az első alkalommal megrendezett Kakasfőző Fesztivál kiváló hangulatban telt,  így minden bizonnyal jövőre is megtartják.

