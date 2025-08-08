augusztus 8., péntek

László névnap

25°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Nagy összecsapásra készül Molnár Gusztáv

Címkék#színész#Molnár Gusztáv#Sztárbox#mérföldkő#PSG Ogli#celebfigyelő#műsor

„Bennem néha el is fogyott a hit” – a színész PSG Ogli ellen lép a ringbe a Sztárbox új évadában

Bama.hu
Nagy összecsapásra készül Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv nagyon várja a Sztárbox műsorát és izgul is miatta.

Forrás: Blikk.hu

Fotó: Czerkl Gábor

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk arról, hogy Molnár Gusztáv élete újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a 2025-ös Sztárbox műsorába való felkérést elfogadta és nagy erővel készül a megmérettetésre. 

Az alkoholproblémákkal küzdő színész a pécsi és komlói elvonón történő terápiáknak köszönhetően mára már a gyógyulás útjára lépett és egy ideje már új fejezetet nyitott az életében. A testmozgásra is jobban odafigyel, valamint arra, milyen ember tekint vissza rá a tükörből.

A színész a Sztárbox új évadában PSG Ogli ellen lép a ringbe, és mindketten teljes erőbedobással készülnek a nagy összecsapásra. Gusztáv megható üzenetben köszönte meg edzője támogatását, míg ellenfele a bulizásról is lemondott a felkészülés kedvéért. A szeptember 7-i meccs nemcsak izgalmas párharcot, hanem egy emlékezetes estét is ígér a nézőknek. - olvasható mindez a blikk.hu oldalán.

 

Egy hónap múlva ringbe lépek! Hosszú út áll mögöttünk, és egy intenzív 4 hét következik. Az edzőm, és most már barátom (de néha apám is) tényleg mellettem van. Ha bennem néha el is fogyott a hit, akkor kölcsönadta a sajátját. A legnagyobb ajándékot kapom tőled Csabikám. Időt!

 – írta megosztott bejegyzésében az Instagram-oldalán, majd hozzátette, hogy bár várja a meccset, emellett nagyon izgul is miatta.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu