Nagy összecsapásra készül Molnár Gusztáv

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk arról, hogy Molnár Gusztáv élete újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a 2025-ös Sztárbox műsorába való felkérést elfogadta és nagy erővel készül a megmérettetésre.

Az alkoholproblémákkal küzdő színész a pécsi és komlói elvonón történő terápiáknak köszönhetően mára már a gyógyulás útjára lépett és egy ideje már új fejezetet nyitott az életében. A testmozgásra is jobban odafigyel, valamint arra, milyen ember tekint vissza rá a tükörből.

A színész a Sztárbox új évadában PSG Ogli ellen lép a ringbe, és mindketten teljes erőbedobással készülnek a nagy összecsapásra. Gusztáv megható üzenetben köszönte meg edzője támogatását, míg ellenfele a bulizásról is lemondott a felkészülés kedvéért. A szeptember 7-i meccs nemcsak izgalmas párharcot, hanem egy emlékezetes estét is ígér a nézőknek. - olvasható mindez a blikk.hu oldalán.

Egy hónap múlva ringbe lépek! Hosszú út áll mögöttünk, és egy intenzív 4 hét következik. Az edzőm, és most már barátom (de néha apám is) tényleg mellettem van. Ha bennem néha el is fogyott a hit, akkor kölcsönadta a sajátját. A legnagyobb ajándékot kapom tőled Csabikám. Időt!

– írta megosztott bejegyzésében az Instagram-oldalán, majd hozzátette, hogy bár várja a meccset, emellett nagyon izgul is miatta.