10 órája
Nagy pofon: nem várt helyről kapott kemény kritikát a Sztárbox pécsi indulója
Nagy port kavart az Operettszínház népszerű színészének, Sándor Péternek a nyilatkozata a Sztárbox kapcsán, miszerint kijelentette, ő biztosan nem vállalná el és olyan műsorokat, amelyek nem kapcsolódnak a munkájához.
„De szívesen mentem elénekelni a Fényév távolságot a Csináljuk a fesztivált!-ba. Ám amikor már főzőműsorba hívtak, meg lótrágyát lapátolni a tanyára, tudtam, hogy nemet kell mondanom.
Vannak olyan kollégáim, akik ugye elmennek például bokszolni. Én el nem tudom képzelni Latinovits Zoltánról, Őze Lajosról vagy Ruttkai Éváról, hogy a kamerák előtt püfölik egymást. Ezt jó látni bármelyik művésztől?
Lehet ezt sportként felfogni, viszont nem tud az lenni, mert többnyire nem ismerik ennek a technikáját. Mint bármilyen sporthoz, ehhez is évtizedes gyakorlat kell. Ha meglátsz egy profi bokszmérkőzést, akkor általában látod, hogy mindenki az agyánál van, és mindent technikából old meg. Ebbe a műsorba pedig belenéztem, és azt láttam, hogy olykor értelmetlenül súlyos sérüléseket tudnak okozni egymásnak a versenyzők – osztotta meg gondolatait a Story Rejtvény különszámának adott interjújában.
A váratlan kritikát magára vette a pécsi születésű Kamarás Iván, aki mindezt nem hagyta szó nélkül.
„Én személyesen egyiküket sem ismertem, de gondolom, az az úr sem, aki ezt írta nekem. Én pedig elvállaltam! Miért? Például azért, hogy felhívjam a figyelmet a sportolás fontosságára, mert az a mentális egészségnek is igencsak jót tesz… Majd a végén hozzáfűzi: "Nem lehetne csak egy napig nem ítélkezni, gyűlölködni, kritizálni, kirekeszteni, valami/valaki ellen menni?! Csak egy napig legalább! Legyen ez a nap szeptember 14. Én ezért a célért fogok bunyózni aznap a Sztárboxban, köszönöm, ha velem tartotok!” – reagált közösségi felületén Kamarás.
A Sztárbox szeptember 7-től minden vasárnap este lesz látható az RTL-en, a Házon kívül után!
