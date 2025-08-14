Nagy pofon: nem várt helyről kapott kemény kritikát a Sztárbox pécsi indulója

„De szívesen mentem elénekelni a Fényév távolságot a Csináljuk a fesztivált!-ba. Ám amikor már főzőműsorba hívtak, meg lótrágyát lapátolni a tanyára, tudtam, hogy nemet kell mondanom.

Vannak olyan kollégáim, akik ugye elmennek például bokszolni. Én el nem tudom képzelni Latinovits Zoltánról, Őze Lajosról vagy Ruttkai Éváról, hogy a kamerák előtt püfölik egymást. Ezt jó látni bármelyik művésztől?

Lehet ezt sportként felfogni, viszont nem tud az lenni, mert többnyire nem ismerik ennek a technikáját. Mint bármilyen sporthoz, ehhez is évtizedes gyakorlat kell. Ha meglátsz egy profi bokszmérkőzést, akkor általában látod, hogy mindenki az agyánál van, és mindent technikából old meg. Ebbe a műsorba pedig belenéztem, és azt láttam, hogy olykor értelmetlenül súlyos sérüléseket tudnak okozni egymásnak a versenyzők – osztotta meg gondolatait a Story Rejtvény különszámának adott interjújában.