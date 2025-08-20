Pogány Induló? Beton.Hofi? Hien? Itt van a Pécsen élő népszerű dán zenész kendőzetlen véleménye

Portálunkon több alkalommal is írtunk a Pécsen élő népszerű dán zenész munkásságáról, Frederik Corneliusról. A fiatal előadó is meghívást kapott az INVERZ legújabb videósorozatába, ahova ezúttal Magyarországon élő külföldieket hívtak meg annak érdekében, hogy megtudják, mit gondolnak az országról. Az első epizódban magyar zenéket mutattak meg a vendégeknek, hogy elmondják róla a véleményüket.

Én rengeteg magyar zenét hallgatok. Zenészként felléptem olyan fesztiválokon, mint a SZIN és a Campus, meg mindenfelé az országban. Rengeteg szuper zenekarotok van, például a Carson Coma, Blahalouisiana, Margaret Island...Ők sajnos abbahagyják. Találkozhattam ezzel a sok nagyszerű zenésszel. Nagy rajongója vagyok a magyar zenének. A kedvencem? A Blahalouisianát mondanám. Szeretem az énekesét, Barbarát – kezdte a videó elején a Baranyában élő tartalomgyártó.

Elsőként Dánielfy x Parno Graszt közös szerzeménye, a „Boldog igazán” című dal került terítékre. Frederik nem volt elragadtatva, a zene jobban tetszett neki, mint a dalszöveg.

A folytatásban az Elefánt több mint két milliós nézettségnél járó „Kár” dala következett.

„Csak a zene alapján: ezt hajnal 3-kor hallgatnám Budapesten, miközben megyek egyik helyről a másikra. Hallottam már pár Elefánt dalt, és nagyon tetszettek.” – vélekedett.