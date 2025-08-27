Provokáció és önfényezés: a komlói celeb szerint nélküle semmit sem ért volna a műsor

Számtalanszor írtunk már portálunkon a komlói Fenyvesi Barnáról, a ValóVilág 11. évadának egyik legmegosztóbb szereplőjéről, aki legutóbb az Exek csatája című műsorban bukkant fel. A baranyai srác nem vesztegeti idejét, ugyanis mint kiderült, hamarosan egy külföldi műsorban kap szerepet.

A nyáron futó Exek csatája nézőit sokszor sokkolta a viselkedésével. Egyik pillanatban botrány, a másikban kibékülés, majd újabb provokáció – Barna pontosan tudja, hogyan kell érzéseket kiváltani a közönségből – fogalmazta meg közösségi felületén a Média klub. A sok kritika ellenére azonban élvezte a reflektorfényt.

Egy realitynek erről kell szólnia. Érzéseket kell kiváltani. És nélkülem sokkal laposabb lett volna a műsor. Nem nyertünk, de ez óriási élmény volt. Megtanultam türelmesebbnek lenni, és hálás vagyok, hogy megmutathattam magam – írta Fenyvesi Barna közösségi oldalán.

Legközelebb pedig egy osztrák–svájci koprodukcióban tér vissza, ahol ismét egy vadonatúj reality főszereplőjeként láthatják a nézők.