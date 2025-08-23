Sárközi Edina hangjával és flitteres ruhájával kápráztatta el a közönséget

A tehetséges színész- és énekesnő ezúttal egy szexi, flitteres ruhában állt a közönség elé a XXX. Harkányi Fürdőfesztiválon, amely tökéletesen kiemelte nőies kisugárzását. A szombat délután hangulatát Sárközi Edina új zenekara, az Edina&Friends lendületes és stílusos előadása határozta meg.

Sárközi Edina és barátai bebizonyították, hogy a minőségi élő zene és az igényes előadásmód különleges atmoszférát teremt, amelyben mindenki önfeledten élvezhette a nyári fesztiválhangulatot.