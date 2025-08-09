Szeretetben, természetben – Weisz Fanni meghitt fotót osztott meg

A fotón a modell mosolyogva tartja kezében gyermekét, a háttérben a tó tükröződő vize és a zöld lombok adják a békés hangulatot.

A posztban két egyszerű, mégis beszédes emoji szerepel: 🤍 és 🌿. Hogy ezek mit jelentenek? A fehér szív gyakran a tiszta szeretetet, őszinte érzelmeket és lelki nyugalmat jelképezi, míg a zöld levél a természet közelségére, a frissességre és a harmóniára utal. Együtt azt üzenhetik: „tisztán, szeretetben, a természetben” – pontosan olyan, mint a pillanat, amit megörökítettek.