2025.08.09. 20:15

Szeretetben, természetben – Weisz Fanni meghitt fotót osztott meg

Weisz Fanni pécsi modell egy idilli nyári pillanatot osztott meg követőivel: kisfiával, Bendegúzzal a tatai tónál pihent, ahol a vízpart nyugalma és a természet szépsége körülvette őket.

Fotó: Máté Krisztián

A fotón a modell mosolyogva tartja kezében gyermekét, a háttérben a tó tükröződő vize és a zöld lombok adják a békés hangulatot. 

A posztban két egyszerű, mégis beszédes emoji szerepel: 🤍 és 🌿. Hogy ezek mit jelentenek? A fehér szív gyakran a tiszta szeretetet, őszinte érzelmeket és lelki nyugalmat jelképezi, míg a zöld levél a természet közelségére, a frissességre és a harmóniára utal. Együtt azt üzenhetik: „tisztán, szeretetben, a természetben” – pontosan olyan, mint a pillanat, amit megörökítettek.

 

