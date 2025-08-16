Szívszorító búcsú: Fodor Zsóka zokogva kísérte el utolsó útjára Schmuck Andort (VIDEÓ)

A ravatalnál megjelent Fodor Zsóka is, aki hosszú éveken át szoros barátságot ápolt a politikussal. A színésznő fekete fátyol mögé rejtette arcát, könnyeivel küszködve helyezte el virágát a koporsón, majd a fájdalomtól megtörve gyors léptekkel távozott – írta meg a BORS.

A búcsúztatás bensőséges, mégis nyomasztóan szomorú hangulatát Nyári Károly zongorajátéka tette teljessé, aki a „My Way” című dalt is eljátszotta. A szertartáson sok ismert barát megjelent, köztük közéleti személyiségek és művészek, akik együtt hajtottak fejet Andor emléke előtt.

A részletes beszámoló és a temetés fotói




