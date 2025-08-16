augusztus 16., szombat

Legyen neki könnyű a föld

1 órája

Szívszorító búcsú: Fodor Zsóka zokogva kísérte el utolsó útjára Schmuck Andort (VIDEÓ)

Címkék#Fodor Zsóka#Schmuck Andor#gyász#fájdalom

Megrendítő jelenetek zajlottak a Fiumei úti sírkertben, ahol pénteken kísérték utolsó útjára Schmuck Andort. A család kérésére mindenki egy-egy fehér virággal érkezett, ezzel tisztelegve az elhunyt emléke előtt.

Bama.hu

A ravatalnál megjelent Fodor Zsóka is, aki hosszú éveken át szoros barátságot ápolt a politikussal. A színésznő fekete fátyol mögé rejtette arcát, könnyeivel küszködve helyezte el virágát a koporsón, majd a fájdalomtól megtörve gyors léptekkel távozott – írta meg a BORS.

A búcsúztatás bensőséges, mégis nyomasztóan szomorú hangulatát Nyári Károly zongorajátéka tette teljessé, aki a „My Way” című dalt is eljátszotta. A szertartáson sok ismert barát megjelent, köztük közéleti személyiségek és művészek, akik együtt hajtottak fejet Andor emléke előtt.

A részletes beszámoló és a temetés fotói ITT érhetők el.


 

 

