Tóth Vera elárulta kiegyensúlyozottságának titkát

Tóth Vera rengeteget dolgozik magán az utóbbi időben. A énekesnő nem csak testileg, de lelkileg is nagyon sokat fejlődött, most pedig elárulta az egyik titkát, hogy mi segít neki átvészelni a nehezebb időszakokat.

A palkonyai kötődésű énekesnő az utóbbi időben rengeteg változáson ment keresztül, mely nemcsak a fogyásának, hanem annak is, hogy az önismeret útjára lépett. Legutóbb szembenézett félelmeivel és a férjével közösen tett olaszországi utazása során elképesztő terepeken kerekezett, magasság és mélység között lavírozva. A távot sikeresen teljesítve, a természettel kapcsolódva Vera ráeszmélt arra, micsoda erő lakozik benne, mellyel komfortzónájából is képes kilépni. Kitartásának és kalandvágyának köszönhetően folyamatosan új élményeket szerez és mindezzel önmaga számára is bizonyítja, hogy képes a félelmek legyőzésére.

Tóth Vera nagyon jól érzi magát a bőrében.

Fotó: Czerkl Gábor / Forrás: Blikk.hu

Vera most azt árulta el, minek köszönheti, hogy az elmúlt két hónapban sokkal kiegyensúlyozottabb lett. Az énekesnő nemrég egy jógatáborban járt a palkonyai hegyen és egy videóban mutatta meg követőinek a gyakorlatsort, amit rendszeresen elvégez és ami segít neki abban, hogy jobban el tudja fogadni önmagát.

El sem tudom mondani a különbséget, a “ha csinálom” és a “nem csinálom” között. A jóga mindenkinek rendelkezésére áll, bárhol, bármikor, ahogy a tested is téged szolgál, add neki vissza a sok jót, amit tőle kapsz, és ne bántsd magad, ha nem sikerül. Nekem se sikerül, nekem sem szépek a mozdulatok, nem tökéletes a testem, hülye alakom van, de ez van, ezt kaptam, szeretnem kell magam, bocsánat: SZERETEM MAGAM, a hibáimmal együtt, sokat dolgozom magamon, és kit érdekel, ki, mit mond. Tegyenek ők is magukért, ha zavarja őket a másik fejlődése, csinálják lazán utánad, utánam, utánunk...

