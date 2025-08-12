augusztus 12., kedd

Trollfoci: a rémálom véget ért, a nyilvános üzengetés és belháború már a múlté

Trollfoci: a rémálom véget ért, a nyilvános üzengetés és belháború már a múlté

Az elmúlt hetekben óriási port kavart a Trollfoci ügye, de kedden délután jött az örömhír, miszerint helyre állt a világ rendje, visszatért az eredeti csapat az oldalra.

Mint ismert, a Meta törölte az eredeti Facebook-oldalukat, az újat feltörték, az alapító háttérbe vonult, a csapat pedig szétszakadt. Alig egy hete a pécsi kötődésű Szabó Levente Zsolt, az oldal egyik alapítója az alábbi bejegyzést tette közzé közösségi felületén:

Ezúton tájékoztatjuk követőinket, hogy a TrollFoci Facebook-oldalát 2025. augusztus 6-án illetéktelen személy(ek) feltörték. Jelenleg az oldalon zajló tevékenységet nem az eredeti adminisztrátorok végzik, és az ott megjelenő tartalmak semmilyen formában nem tükrözik a közösségünk szellemiségét vagy értékrendjét.

A szükséges jogi és technikai lépéseket azonnal megtettük, és minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy mielőbb visszaszerezzük az oldal feletti irányítást.

Kérjük követőinket és partnereinket, hogy legyenek körültekintőek, és ne azonosítsák a jelenlegi tartalmakat vagy kommunikációt a TrollFoci eredeti csapatával. Amint újabb fejlemények történnek, tájékoztatni fogunk mindenkit.

Nos, a rémálom véget ért, a tizenhárom évet megélt brigád ünnepelhet, hiszen sikerült visszaszerezniük a korábban feltört fiókjukat.

