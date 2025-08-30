Weisz Fanni megható bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán

Weisz Fanni pécsi modell boldogsága határtalan, melynek közösségi oldalán is folyamatosan hangot ad. Többször osztott meg olyan bejegyzést, melyen kisfiát mosolyogva tartja kezében, illetve közös anya-fia programokon vesz részt. Legutóbb Bendegúzzal a tatai tónál pihent, ahol a vízpart nyugalma és a természet szépsége körülvette őket.

Megható posztban beszélt az anyaságról Weisz Fanni.

Fotó: Szabolcs László / Forrás: Blikk.hu

A modellt a mai napig lenyűgözi a tény, hogy anya lett. Weisz Fanni már sokszor elmélkedett az anyaság gondolatáról, mióta megszületett első kisfia, és most a 8 hónapos kort elérve ismét egy megható bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán.

Anya lettem, és még most sem hiszem el! Beni ma 8 hónapos nagyfiú. Ez a legédesebb kaland az életemben

- írta Instagram-oldalán a szépség.

A rövid, de megható üzenethez pár képet is mellékelt, amint kisfiával közösen élveznek egy nyári sétát, és még összeillő cipőt is viselnek.

Élete legboldogabb időszakát éli Weisz Fanni, aki nyolc hónappal ezelőtt adott életet a kisfiának, Bendegúznak. Mint korábban elárulta, rengeteg tanult arról, hogy a gyermekvállalás milyen nagy felelősséggel jár, és büszke magára, amiért mindent végig tudott csinálni. A modell egyébként nincs egyedül: a szülei, a nagyszülei, a férje és az ő szülei is segítik a kisfia ellátásában. Fanni azt is elárulta korábban, hogy változó, miként tudott azonosulni az anyuka szereppel:

Néha úgy érzem, hogy anya lettem, most öregszem, valamikor meg úgy érzem, hogy de jó, hogy anya vagyok, van egy saját gyerekem, én szültem! Szóval változó, de nagyon jó érzés anyának lenni.

- olvasható mindez a blikk.hu oldalán.