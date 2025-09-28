szeptember 28., vasárnap

Nagy projektbe kezdtek

3 órája

Hihetetlen! Híres sztárpár vett telket Komlótól nem messze

Bódi Bence és Varga Rebeka új álmot váltanak valóra. A 2025-ös Nyerő Páros játékosai a Sikondai-tó mellett alakítják ki közös hétvégi menedéküket.

Bama.hu

A 2025-ös Nyerő Páros bronzérmes szerelmespárja, Bódi Bence és Varga Rebeka új mérföldkőhöz érkezett közös életükben. A fiatalok nemrégiben egy telket vásároltak Baranyában, Komlótól nem messze, a festői Sikondai-tó partján, ahol hamarosan felépül első közös hétvégi házuk.

A 2025-ös Nyerő Páros sztárpárját az egész ország megkedvelte
A 2025-ös Nyerő Páros sztárpárját az egész ország megkedvelte

A 2025-ös Nyerő Páros próbára tette a fiatalokat

A párost egy egész ország megszerette a műsor által, amelyben egyszerre bizonyították játékosságukat és összetartásukat. Igaz, a nézők szimpátiáját gyorsan elnyerték, azonban nem volt könnyű dolguk: a forgatások alatt többször is támadások célpontjai lettek, különösen Bárdosi Sándor részéről.

Az egyik adásban Laky Zsuzsi (aki férjével, Dietz Gusztával emelhette fel a 2025-ös Nyerő Páros 1. helyezettjének járó díjat) se tudta már türtőztetni magát, kemény szavakkal illette az olimpiai ezüstérmest és annak párját:

– Ti mondtátok, hogy nem minden áron akartok nyerni, és ahogy viselkedtek, az már nekem is gyomorforgató

 – fakadt ki.

Új fejezet kezdődik az életükben

A természet közelsége és a tó békéje ideális helyszínt biztosít majd Varga Rebeka és Bódi Bence számára a mindennapi rohanásból való kiszakadáshoz. A fiatalok egy modern, mégis természetközeli stílusú hétvégi házat álmodtak meg, amely egyszerre lehet majd egy közös menedék és baráti összejövetelek helyszíne.

 

 

