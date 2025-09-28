3 órája
Hihetetlen! Híres sztárpár vett telket Komlótól nem messze
Bódi Bence és Varga Rebeka új álmot váltanak valóra. A 2025-ös Nyerő Páros játékosai a Sikondai-tó mellett alakítják ki közös hétvégi menedéküket.
A 2025-ös Nyerő Páros bronzérmes szerelmespárja, Bódi Bence és Varga Rebeka új mérföldkőhöz érkezett közös életükben. A fiatalok nemrégiben egy telket vásároltak Baranyában, Komlótól nem messze, a festői Sikondai-tó partján, ahol hamarosan felépül első közös hétvégi házuk.
A 2025-ös Nyerő Páros próbára tette a fiatalokat
A párost egy egész ország megszerette a műsor által, amelyben egyszerre bizonyították játékosságukat és összetartásukat. Igaz, a nézők szimpátiáját gyorsan elnyerték, azonban nem volt könnyű dolguk: a forgatások alatt többször is támadások célpontjai lettek, különösen Bárdosi Sándor részéről.
Az egyik adásban Laky Zsuzsi (aki férjével, Dietz Gusztával emelhette fel a 2025-ös Nyerő Páros 1. helyezettjének járó díjat) se tudta már türtőztetni magát, kemény szavakkal illette az olimpiai ezüstérmest és annak párját:
– Ti mondtátok, hogy nem minden áron akartok nyerni, és ahogy viselkedtek, az már nekem is gyomorforgató
– fakadt ki.
Új fejezet kezdődik az életükben
A természet közelsége és a tó békéje ideális helyszínt biztosít majd Varga Rebeka és Bódi Bence számára a mindennapi rohanásból való kiszakadáshoz. A fiatalok egy modern, mégis természetközeli stílusú hétvégi házat álmodtak meg, amely egyszerre lehet majd egy közös menedék és baráti összejövetelek helyszíne.