A problémái miatt Pécsen kezelt népszerű színész babát vár a feleségével, elárulta, fiú lesz vagy lány

A borsonline írta meg, hogy a bejelentést egy tündéri babaruha fotójával kísérte, amelyből az is kiderült, hogy kislány érkezik a családba. Bár a házaspár nem kívánt bővebben nyilatkozni, a kép és a színész rövid üzenete is egyértelműen sugározza boldogságukat.

Molnár Gusztáv az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe, és saját bevallása szerint is kemény harcokat vívott önmagával. Két éve azonban fordulat állt be az életében, amikor megismerkedett Dorinával. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: idén februárban eljegyezték egymást, majd szeptemberben kimondták a boldogító igent.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: hamarosan szülők lesznek. A színész alig néhány hete még csak örömmel emlegette feleségeként Dorinát, most pedig már arra készül, hogy kislányuk édesanyjaként szólíthassa.

A közösségi oldalára írt bejegyzést érdemes elolvasni – minden sorában ott a szeretet... „Egy kicsi lélek úgy döntött, hogy esélyt ad nekünk...Egy kislány érkezik az életünkbe, hogy a család amit létrehoztunk, egésszé váljon. 2 éve tanuljuk szeretni egymást, és nemsokára anyaként és apaként indulunk el egy életünk végéig tartó úton. Boldogok vagyunk, és talán most kaptam meg az élettől, amire mindig is vágytam. Minden nap velem van a szeretet, amit a fiam iránt érzek, és minden nap tanulom megbecsülni a Feleségem. De volt még hely a szívemben, amibe most belecsücsül a kislányunk :-).”

