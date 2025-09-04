Az Ázsia Expressz továbbra sem mentes a konfliktustól. Durván összeveszett Curtis és Judy

A versenyzők nagy erővel vágtak bele a Ázsia Expressz idei évadába. Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, már az első pillanatokban feszültség szövődött a sztárok között. A dzsungelben, nem pedig kényelmes hotelben kezdődött a verseny, amikor Ördög Nóra egy feladattal – és egy fontos levéllel – állította kihívás elé a sztárpárokat. Már itt, a feladat elején kirobbant az első konfliktus: Curtis és Judie nemet mondott Lakatos Levente trükkös javaslatára.

Fotó: TV2 / Forrás: Blikk.hu

Curtis és a szerelme, a korábbi pécsi sportoló Barnai Judit is versenyezők között szerepel. Az első komoly kihívás sokaknak nehezebbnek bizonyult, mint amire számítottak, és sok fáradtság, fájdalom és feszültség árán jutottak el a célig.

Így volt ezzel Curtis és Judy is, akik össze is vesztek. A kosárlabdázó már nagyon elfáradt, és kezdte rosszul érezni magát, a rapper pedig – bár hozzátette: szereti – kissé ingerülten kérdezte meg tőle, mi a gond. Judy erre elsírta magát.

Ne ingerültösködjél, amikor így is kivagyok!

– mondta Judy Curtisnek. A vita azonban minden bizonnyal nem ejtett csorbát a kapcsolatukon, sőt, csak megerősítette köztük a köteléket, hiszen a szerelmesek a műsor forgatása után Magyarországon hivatalosan is összekötötték életüket Magyarországon.- számol be minderről a blikk.hu.