1 órája
Rémisztő pillanat az Ázsia Expresszben: elütötték Curtist (VIDEÓ)
A TV2 népszerű kalandreality-je minden évben szó szerint a lehetetlenre készíti fel a résztvevőket. A stáb és a játékosok mindent megtesznek, hogy biztonságban legyenek, de egyetlen figyelmetlenség, egy rossz mozdulat akár balesetet is okozhat. Curtis számára különösen tanulságos volt a legutóbbi kaland az Ázsia Expresszben.
Az Ázsia Expressz 2025 sem veszélytelen vállalkozás celebjeink számára: minden idegen, a helyi növények, az állatok, az extrém időjárási viszonyok, sőt a teljesen más közlekedési szabályok is veszélyt rejtenek.
Ázsiában gyakran az erősebbnek és a gyorsabbnak van elsőbbsége az utakon. Curtis és Judie éppen egy forgalmas út szélén stoppoltak, amikor megtörtént a baj. A rapper nem volt elég körültekintő.
Judie, Curtis barátnője teljesen összeomlott az Ázsia Expresszben
A vállát eltalálva ütötte el egy nagy sebességgel közlekedő jármű Curtist, Judie csak egy csattanást hallott:
Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…
A rapper a balesetről így nyilatkozott a kamerák előtt:
– Nagyon megütött. Én már csak arra eszméltem, hogy visszakerültem a bódék elé. Csattanást éreztem, és hogy visszakerültem a bódék elé. Nekem ennyi van meg
– emlékezett vissza a rapper.
Széki Attila és Barnai Judit 2025 nyarán házasodtak össze. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor, stílszerűen az újpesti, azaz IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban – a rapper ugyanis nagy Újpest-drukker. Az esküvőről gyönyörű fotók is születtek, amelyek ide kattintva tekinthetők meg.