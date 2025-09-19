Rémisztő pillanat az Ázsia Expresszben: elütötték Curtist (VIDEÓ)

Az Ázsia Expressz 2025 sem veszélytelen vállalkozás celebjeink számára: minden idegen, a helyi növények, az állatok, az extrém időjárási viszonyok, sőt a teljesen más közlekedési szabályok is veszélyt rejtenek.

Rémisztő pillanat: elütötték a népszerű rappert a 2025-ös Ázsia Expressz forgatása alatt

Fotó: TV2

Ázsiában gyakran az erősebbnek és a gyorsabbnak van elsőbbsége az utakon. Curtis és Judie éppen egy forgalmas út szélén stoppoltak, amikor megtörtént a baj. A rapper nem volt elég körültekintő.

Judie, Curtis barátnője teljesen összeomlott az Ázsia Expresszben

A vállát eltalálva ütötte el egy nagy sebességgel közlekedő jármű Curtist, Judie csak egy csattanást hallott:

Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…

A rapper a balesetről így nyilatkozott a kamerák előtt:

– Nagyon megütött. Én már csak arra eszméltem, hogy visszakerültem a bódék elé. Csattanást éreztem, és hogy visszakerültem a bódék elé. Nekem ennyi van meg

– emlékezett vissza a rapper.