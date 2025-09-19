szeptember 19., péntek

Egyre feszültebb a verseny

1 órája

Rémisztő pillanat az Ázsia Expresszben: elütötték Curtist (VIDEÓ)

Címkék#Curtis#Judie#Ázsia Expressz 2025#celebfigyelő

A TV2 népszerű kalandreality-je minden évben szó szerint a lehetetlenre készíti fel a résztvevőket. A stáb és a játékosok mindent megtesznek, hogy biztonságban legyenek, de egyetlen figyelmetlenség, egy rossz mozdulat akár balesetet is okozhat. Curtis számára különösen tanulságos volt a legutóbbi kaland az Ázsia Expresszben.

Bama.hu

Az Ázsia Expressz 2025 sem veszélytelen vállalkozás celebjeink számára: minden idegen, a helyi növények, az állatok, az extrém időjárási viszonyok, sőt a teljesen más közlekedési szabályok is veszélyt rejtenek.

Baleset történt az Ázsia Expresszben
Rémisztő pillanat: elütötték a népszerű rappert a 2025-ös Ázsia Expressz forgatása alatt
Fotó: TV2

Ázsiában gyakran az erősebbnek és a gyorsabbnak van elsőbbsége az utakon. Curtis és Judie éppen egy forgalmas út szélén stoppoltak, amikor megtörtént a baj. A rapper nem volt elég körültekintő.

Judie, Curtis barátnője teljesen összeomlott az Ázsia Expresszben

A vállát eltalálva ütötte el egy nagy sebességgel közlekedő jármű Curtist, Judie csak egy csattanást hallott:

Miközben stoppoltam, csak egy csattanást, vagy puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált… Odafordultam és azt láttam, hogy elvitte Attit…

A rapper a balesetről így nyilatkozott a kamerák előtt: 

– Nagyon megütött. Én már csak arra eszméltem, hogy visszakerültem a bódék elé. Csattanást éreztem, és hogy visszakerültem a bódék elé. Nekem ennyi van meg

 – emlékezett vissza a rapper. 

Széki Attila és Barnai Judit 2025 nyarán házasodtak össze. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor, stílszerűen az újpesti, azaz IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban – a rapper ugyanis nagy Újpest-drukker. Az esküvőről gyönyörű fotók is születtek, amelyek ide kattintva tekinthetők meg.

 

 

