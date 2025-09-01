1 órája
El se kezdődött, máris áll a bál – a korábbi pécsi sportoló is benne van a konfliktusban
Gőzerővel vágtak bele a küzdelembe a versenyzők. Megvan az Ázsia Expressz első konfliktusa.
Megkezdődött a TV2 Ázsia Expressz hatodik szériája, és már az első pillanatokban feszültség szövődött a sztárok között. A dzsungelben, nem pedig kényelmes hotelben kezdődött a verseny, amikor Ördög Nóra egy feladattal – és egy fontos levéllel – állította kihívás elé a sztárpárokat. Már itt, a feladat elején kirobbant az első konfliktus: Curtis és Judie nemet mondott Lakatos Levente trükkös javaslatára.
Az Ázsia Expressz Curtis és Judie, valamint Lakatos Levente konfliktusával indult
Levente azzal próbálkozott, hogy taktikával előnyt szerezzen, így azt javasolta, hogy közöljék a többiekkel, „nekünk kell indulnunk először”, és el is akarta rejteni a levelet. Curtis félig tréfásan, de határozottan reagált: „Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk.” Ennek nyomán a feszültség hamar kimondott konfliktussá érett, úgy tűnik megvan az Ázsia Expressz első nagyobb csörtéje.
Curtis, − akinek felesége korábban két éven keresztül kosárlabdázott Pécsen − hozzátette, hogy már az utazás során is azt érezték, a Dulin Metta–Lakatos Levente páros távolságtartó.
A legkevesebbet a Leviékkel beszéltük, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.
Dulin Metta is megjegyezte, hogy ha mindenki egyszerre alkudozik az indulás sorrendjén, az káoszhoz vezethet – ám Levente tovább folytatta a manőverezést. Mindez azt igazolja, hogy még hosszú és izgalmas verseny áll előttünk.