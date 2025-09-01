El se kezdődött, máris áll a bál – a korábbi pécsi sportoló is benne van a konfliktusban

Megkezdődött a TV2 Ázsia Expressz hatodik szériája, és már az első pillanatokban feszültség szövődött a sztárok között. A dzsungelben, nem pedig kényelmes hotelben kezdődött a verseny, amikor Ördög Nóra egy feladattal – és egy fontos levéllel – állította kihívás elé a sztárpárokat. Már itt, a feladat elején kirobbant az első konfliktus: Curtis és Judie nemet mondott Lakatos Levente trükkös javaslatára.

Az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján még mosolygósan nyilatkozott a pár. Forrás: MW

Az Ázsia Expressz Curtis és Judie, valamint Lakatos Levente konfliktusával indult

Levente azzal próbálkozott, hogy taktikával előnyt szerezzen, így azt javasolta, hogy közöljék a többiekkel, „nekünk kell indulnunk először”, és el is akarta rejteni a levelet. Curtis félig tréfásan, de határozottan reagált: „Ez nem lenne igazságos… Mi őszinték vagyunk.” Ennek nyomán a feszültség hamar kimondott konfliktussá érett, úgy tűnik megvan az Ázsia Expressz első nagyobb csörtéje.

Curtis, − akinek felesége korábban két éven keresztül kosárlabdázott Pécsen − hozzátette, hogy már az utazás során is azt érezték, a Dulin Metta–Lakatos Levente páros távolságtartó.

A legkevesebbet a Leviékkel beszéltük, de nem a mi hibánkból. Ők egy kicsit távolságtartóak, de az is lehet, hogy ez már a taktikájuk része.

Dulin Metta is megjegyezte, hogy ha mindenki egyszerre alkudozik az indulás sorrendjén, az káoszhoz vezethet – ám Levente tovább folytatta a manőverezést. Mindez azt igazolja, hogy még hosszú és izgalmas verseny áll előttünk.