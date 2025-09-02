Ázsia Expressz: majomharapás okozott pánikot a kamerák előtt

Majomrendőrt is kaptak

A műsörvezető elárulta, hogy több alkalommal 30–40 majom hömpölygött utána a dzsungelben, sőt volt, amikor egy szikla szélén állva kerültek közvetlenül mögé. „Szinte éreztem a tekintetüket a hátamon, hátborzongató volt” – mesélte Ördög Nóra.

A felvételek idejére külön „majomrendőrt” is kaptak, akinek az volt a feladata, hogy távol tartsa tőle az állatokat – írja a Bors. Csakhogy ez nem mindig sikerült, és sokszor a teljes stáb is feszült figyelemmel követte, mi történik körülötte. Ördög Nóra bevallotta: voltak pillanatok, amikor ő maga is attól félt, hogy tragédia történhet.