1 órája
Ázsia Expressz: majomharapás okozott pánikot a kamerák előtt
Vasárnap este indult az Ázsia Expressz hatodik szériája, és már az első pillanatokban feszültség szövődött a sztárok között. A versenyzők között ott van többek között Curtis oldalán Barnai Judit, aki korábban két éven keresztül kosárlabdázott Pécsen.
El se kezdődött, máris áll a bál – a korábbi pécsi sportoló is benne van a konfliktusban
Az origo.hu számolt be arról, hogy a sztárpárok mellett a stáb is extrém helyzetekkel szembesült. Mint kiderült, Ördög Nóra férjét az egyik majom csúnyán meg is harapta, aminek következtében több injekciós kezelést kellett kapnia. Bár szerencsére már jól van, a műsorvezető bevallotta: ő retteg a majmoktól, és sokszor úgy érezte, veszélyben van.
Majomrendőrt is kaptak
A műsörvezető elárulta, hogy több alkalommal 30–40 majom hömpölygött utána a dzsungelben, sőt volt, amikor egy szikla szélén állva kerültek közvetlenül mögé. „Szinte éreztem a tekintetüket a hátamon, hátborzongató volt” – mesélte Ördög Nóra.
A felvételek idejére külön „majomrendőrt” is kaptak, akinek az volt a feladata, hogy távol tartsa tőle az állatokat – írja a Bors. Csakhogy ez nem mindig sikerült, és sokszor a teljes stáb is feszült figyelemmel követte, mi történik körülötte. Ördög Nóra bevallotta: voltak pillanatok, amikor ő maga is attól félt, hogy tragédia történhet.