Bódi Bence helyretette a hergeléssel támadó gengszter rappert, a kommentelők sem kegyelmeznek

Az elmúlt időszakban több cikk is megjelent portálunkon Bódi Bence kapcsán, ugyanis kedvese, Varga Rebeka komlói származású, a szerelmespár pedig az idei Nyerő Páros című műsorban igyekszik maradandót alkotni. Vasárnap este viszont Bódi más területen, a ringben bizonyíthatott, méghozzá a gengszter rapper, G.w.M. ellen. Kijelenthetjük, hogy a műsör történetének egyik legjobb bunyóját láthatta a publikum. Azóta pedig már a közösségi felületeken is posztolt a két főszereplő.

Bódi Bence és G.w.M elhozta a Sztárbox történetének egyik legjobb meccsét.

Hat menetben kikapott volna Bódi Bence!?

A Sztárbox 2025-ös évadának harmadik versenynapján elsőként a női könnyűsúly kategóriában a Barátok közt egykori Kingája, Balogh Edina lépett szorítóba, ellenfele pedig a képletek királynője, Molnár Janka Sára volt. Utóbbi szépen helytállt, de a végére alig bírta a tempót, így egy pillanatig sem volt kérdés, ki ünnepelhet.

A folytatásban Lencse László nem kegyelmezett Ördög Tibornak, a csodacsatár villámgyors támadással már az első menetben padlóra küldte ellenfelét, a bíró pedig beszüntette az összecsapást. A harmadik mérkőzésen Noé Viktor sokakat meglepett, pedig már a ringbe lépésnél sérülést szenvedett, begörcsölt a vádlija, de ennek ellenére végignyomta, sőt, az ő kezét emelték a végén magasba.

Az est végére maradt a robbantás: G.w.M és Bódi Bence fordulatos sztárbox mérkőzést vívott, ahol nyolc percig megállás nélkül záporoztak az ütéseik. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a rapper 30 kilót fogyott, hogy egyáltalán harcba szállhasson, ráadásul Kovács „Kokó” István úgy vélekedett szakkomentátorként, ha hat menetből állt volna a mérkőzés, akár G.w.M is győzhetett volna, így végül pontozással Bódi Bence keze lendült a magasba.

Lelki terror, majd világbéke

A meccs közben Bódi Bence és G.w.M. mindvégig hergelte egymást. Utóbbi az idő haladtával egyre látványosabban, már-már kérte az ütéseket. Az eredményhirdetésnél viszont mindkét versenyző nagyon szépen nyilatkozott a másikról, sőt, a rapper még közösségi felületén is méltatta a „Supermant”. Bódi Bence személyes oldalán ugyan még nem posztolt cikkünk megírásáig az estéről, de a Bódi Tesók facebook oldalán már méltatták a győztest. Az pedig példaértékű, hogy alatta egy kommentben megkérték a követőket, hogy ne bántsák G.w.M.-et.