szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

3 órája

Bódi Bence helyretette a hergeléssel támadó gengszter rappert, a kommentelők sem kegyelmeznek

Címkék#rapper#Sztárbox#Bódi Bence

Bódi Bence és G.w.M. elhozta a 2025-ös Sztárbox legjobb meccsét, de könnyen lehet, hogy a műsör történetének legjobb bunyóját láthatta a publikum. A Nyerő Páros két versenyzője szinte végig hergelte egymást a ringben, de a párharc végén sportemberhez méltóan viselkedett a két főszereplő.

Az elmúlt időszakban több cikk is megjelent portálunkon Bódi Bence kapcsán, ugyanis kedvese, Varga Rebeka komlói származású, a szerelmespár pedig az idei Nyerő Páros című műsorban igyekszik maradandót alkotni. Vasárnap este viszont Bódi más területen, a ringben bizonyíthatott, méghozzá a gengszter rapper, G.w.M. ellen. Kijelenthetjük, hogy a műsör történetének egyik legjobb bunyóját láthatta a publikum. Azóta pedig már a közösségi felületeken is posztolt a két főszereplő.

Bódi Bence
Bódi Bence és G.w.M elhozta a Sztárbox történetének egyik legjobb meccsét.

Hat menetben kikapott volna Bódi Bence!?

A Sztárbox 2025-ös évadának harmadik versenynapján elsőként a női könnyűsúly kategóriában a Barátok közt egykori Kingája, Balogh Edina lépett szorítóba, ellenfele pedig a képletek királynője, Molnár Janka Sára volt. Utóbbi szépen helytállt, de a végére alig bírta a tempót, így egy pillanatig sem volt kérdés, ki ünnepelhet.

A folytatásban Lencse László nem kegyelmezett Ördög Tibornak, a csodacsatár villámgyors támadással már az első menetben padlóra küldte ellenfelét, a bíró pedig beszüntette az összecsapást. A harmadik mérkőzésen Noé Viktor sokakat meglepett, pedig már a ringbe lépésnél sérülést szenvedett, begörcsölt a vádlija, de ennek ellenére végignyomta, sőt, az ő kezét emelték a végén magasba.

Az est végére maradt a robbantás: G.w.M és Bódi Bence fordulatos sztárbox mérkőzést vívott, ahol nyolc percig megállás nélkül záporoztak az ütéseik. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a rapper 30 kilót fogyott, hogy egyáltalán harcba szállhasson, ráadásul Kovács „Kokó” István úgy vélekedett szakkomentátorként, ha hat menetből állt volna a mérkőzés, akár G.w.M is győzhetett volna, így végül pontozással Bódi Bence keze lendült a magasba.

@sztaroksztorik #rtlplusz #sztárbox #gwm #bódibence #nekedbelegyen @GWMMUSIC_OFFICIAL @bodi.bence ♬ eredeti hang - Sztárok, sztorik, realityk

Lelki terror, majd világbéke

A meccs közben Bódi Bence és G.w.M. mindvégig hergelte egymást. Utóbbi az idő haladtával egyre látványosabban, már-már kérte az ütéseket. Az eredményhirdetésnél viszont mindkét versenyző nagyon szépen nyilatkozott a másikról, sőt, a rapper még közösségi felületén is méltatta a „Supermant”. Bódi Bence személyes oldalán ugyan még nem posztolt cikkünk megírásáig az estéről, de a Bódi Tesók facebook oldalán már méltatták a győztest. Az pedig példaértékű, hogy alatta egy kommentben megkérték a követőket, hogy ne bántsák G.w.M.-et.

Bódi Bence és G.w.M. szinte végig hergelte egymást.

Ők lesznek a Nyerő Páros?

A nézőket is felháborítja az, hogy a komlói származású Varga Rebeka – aki Bódi Bence oldalán szerepel a Nyerő Párosban – rengeteg bántást kap Bárdosi Sándortól. A férfi rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozza Rebekát, minden apróságért megtalálja, amit a nézők sem tűrnek el, minden lehetséges helyen elmondják a véleményüket a korábbi birkózóról. Ennek ellenére a duó még versenyben van, sőt, egyre nagyobb esély van arra, hogy a végén győzedelmeskedjen a szimpatikus páros.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu