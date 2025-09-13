Bódi Bence szerelme, a komlói Varga Rebeka sokkolta a Nyerő Páros nézőit

A Nyerő Páros egyik adásában a sztárpárok életük legnehezebb pillanatairól vallottak. A népszerű influenszer, Bódi Bence és párja, Varga Rebeka különösen megrázó történetet osztottak meg: Rebeka a kisfiuk, Beni várása közben szembesült azzal, hogy kezdődő méhnyakrákja van.

Bódi Bence párja megható vallomást tett a Nyerő Párosban

Fotó: MW

Varga Rebeka diagnózisa: kezdődő méhnyakrák a várandósság alatt

Rebeka egy rutin nőgyógyászati vizsgálaton vett részt, ahol az orvosok rossz hírt közöltek vele: kezdődő méhnyakrákot találtak. A szakember azonnali műtétet javasolt, mert a betegség veszélyeztette mind az édesanya, mind a magzat életét.

Az orvos azzal próbálta meggyőzni, hogy még fiatal, így a későbbiekben is vállalhat gyermeket, ha most a műtét mellett dönt. Ám Varga Rebeka nem volt hajlandó lemondani a kisbabájáról.

Benit megszülöm, őt nem adom!

Hiába figyelmeztette az orvos, hogy az életével játszik, Rebeka kitartott döntése mellett. Bódi Bence érthetően aggódott, és próbálta rávenni, hogy gondolja át a helyzetet, de párja hajthatatlan maradt. Szavai sokakat megrendítettek:

Bence, ha kell, kemoterápiára fogok járni. De megszülöm Benit, őt nem adom.

Szerencsés befejezés: egészséges baba és sikeres műtét

A történet végül happy enddel zárult: kisfiuk, Beni egészségesen jött a világra. Rebekát a szülést követően sikeresen megműtötték, és azóta is jól van.