2 órája
Bódi Bence szerelme, a komlói Varga Rebeka sokkolta a Nyerő Páros nézőit
A Nyerő Páros egyik adásában a sztárpárok életük legnehezebb pillanatairól vallottak. A népszerű influenszer, Bódi Bence és párja, Varga Rebeka különösen megrázó történetet osztottak meg: Rebeka a kisfiuk, Beni várása közben szembesült azzal, hogy kezdődő méhnyakrákja van.
Varga Rebeka diagnózisa: kezdődő méhnyakrák a várandósság alatt
Rebeka egy rutin nőgyógyászati vizsgálaton vett részt, ahol az orvosok rossz hírt közöltek vele: kezdődő méhnyakrákot találtak. A szakember azonnali műtétet javasolt, mert a betegség veszélyeztette mind az édesanya, mind a magzat életét.
Az orvos azzal próbálta meggyőzni, hogy még fiatal, így a későbbiekben is vállalhat gyermeket, ha most a műtét mellett dönt. Ám Varga Rebeka nem volt hajlandó lemondani a kisbabájáról.
Benit megszülöm, őt nem adom!
Hiába figyelmeztette az orvos, hogy az életével játszik, Rebeka kitartott döntése mellett. Bódi Bence érthetően aggódott, és próbálta rávenni, hogy gondolja át a helyzetet, de párja hajthatatlan maradt. Szavai sokakat megrendítettek:
Bence, ha kell, kemoterápiára fogok járni. De megszülöm Benit, őt nem adom.
Szerencsés befejezés: egészséges baba és sikeres műtét
A történet végül happy enddel zárult: kisfiuk, Beni egészségesen jött a világra. Rebekát a szülést követően sikeresen megműtötték, és azóta is jól van.
A pár példája azt mutatja, hogy milyen hatalmas erő és kitartás rejlik egy édesanyában, amikor gyermeke életéről van szó.