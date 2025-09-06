Boxolni fog vasárnap az egész ország előtt a baranyai énekes, de szinte senki nem bízik a sikerében

Mint arról már korábban beszámoltunk portálunkon, június 17-én este a Club Heaven Budapest szórakozóhelyen derült ki, melyik hazai sztárok húznak bokszkesztyűt a 2025-ös Sztárbox-ban. Idén négy kategóriában hirdetnek majd győzteseket, ráadásul több baranyai kötődésű híresség is érdekelt lesz.

Vasárnap, az évad első adásában Kulcsár Edina mérkőzik meg Laky Zsuzsival, BSW Matyi lesz az ellenfele Ambrus Attilának, a komlói és pécsi elvonón sokáig lábadozó Molnár Gusztáv majd PSG Ogli ellen bizonyíthat, míg a szigetvári Zdroba Patrik Molnár Tamás ellen száll harcba.

Ebből a négy párharcból utóbbit várják talán a legkevésbé. Talán így nem is olyan nagy meglepetés, hogy a legtöbb oldalon, ahol a kommentelők véleményét is kikérték, egyértelműen Molnár Tamás győzelmét várják. Szinte alig van ember, aki hisz abban, hogy ezt a csatát a baranyai srác nyerheti.

A férfi könnyűsúly összecsapásai:

Miller Dávid vs Richter József

Zdroba Patrik vs Molnár Tamás

Fenyő Iván vs Ördög Tibor Csipa

Meszes Balázs vs ifjabb Schobert Norbert

Férfi középsúly:

Ambrus Attila vs BSW Matyi

Kamarás Iván vs Lotfi Begi

Pápai Joci vs Kocsis Dénes

Bódi Bence és G.w.M

Férfi nehézsúly:

PSG Ogli vs Molnár Gusztáv

Kembe Sorel vs Dudás Miklós

Radics Péter vs Lakatos László

Sidlovics Gábor vs Noé Viktor

Női könnyűsúly