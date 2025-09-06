szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Celebfigyelő

1 órája

Boxolni fog vasárnap az egész ország előtt a baranyai énekes, de szinte senki nem bízik a sikerében

Címkék#Molnár Tamás#kulcsár edina#BSW Matyi#középsúly#Zdroba Patrik

Forrás: Sztárbox facebook oldala

Mint arról már korábban beszámoltunk portálunkon, június 17-én este a Club Heaven Budapest szórakozóhelyen derült ki, melyik hazai sztárok húznak bokszkesztyűt a 2025-ös Sztárbox-ban. Idén négy kategóriában hirdetnek majd győzteseket, ráadásul több baranyai kötődésű híresség is érdekelt lesz.

Vasárnap, az évad első adásában Kulcsár Edina mérkőzik meg Laky Zsuzsival, BSW Matyi lesz az ellenfele Ambrus Attilának, a komlói és pécsi elvonón sokáig lábadozó Molnár Gusztáv majd PSG Ogli ellen bizonyíthat, míg a szigetvári Zdroba Patrik Molnár Tamás ellen száll harcba.

Ebből a négy párharcból utóbbit várják talán a legkevésbé. Talán így nem is olyan nagy meglepetés, hogy a legtöbb oldalon, ahol a kommentelők véleményét is kikérték, egyértelműen Molnár Tamás győzelmét várják. Szinte alig van ember, aki hisz abban, hogy ezt a csatát a baranyai srác nyerheti.

A férfi könnyűsúly összecsapásai:

  • Miller Dávid vs Richter József
  • Zdroba Patrik vs Molnár Tamás
  • Fenyő Iván vs Ördög Tibor Csipa
  • Meszes Balázs vs ifjabb Schobert Norbert

Férfi középsúly:

  • Ambrus Attila vs BSW Matyi
  • Kamarás Iván vs Lotfi Begi
  • Pápai Joci vs Kocsis Dénes
  • Bódi Bence és G.w.M

Férfi nehézsúly:

  • PSG Ogli vs Molnár Gusztáv
  • Kembe Sorel vs Dudás Miklós
  • Radics Péter vs Lakatos László
  • Sidlovics Gábor vs Noé Viktor

Női könnyűsúly

  • Kulcsár Edina vs Laky Zsuzsi
  • Bernáth Odett vs Kocsis Alexandra
  • Balogh Edina vs Molnár Janka Sára
  • Gáspár Evelin vs Szorcsik Viki
