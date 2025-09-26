2 órája
Döbbenet: otthagyta a kórházban komlói szerelmét és újszülött kisfiát Bódi Bence
A komlói születésű Varga Rebekának rengeteg követője van a közösségi felületeken, de a Bódi Tesók révén is sok ember megismerte, ugyanis évek óta Bódi Bencével alkot egy párt. Mindenesetre a Nyerő Páros című műsornak köszönhetően egy másik oldalát is megismerte az ország. Az egyik adásban pedig arról is vallott, hogy bizony a gyermekük születése utáni időszak finoman szólva sem indult zökkenőmentesen. A baranyai kötődésű lány elmondta, az esett neki a legrosszabbul a kapcsolatukban, amikor kisfiúk születése előtt és után Bence menekülni akart az apaság elől. Sőt, a szülés után a kedvese még a kórházba se ment el értük.
„Ennyire szúrom a szemeteket?” – Gyűlöletcunami zúdult a Nyerő Páros történetének talán legutáltabb szereplőjére
Nekem ez egy hatalmas sérelmem: egy gyerek születése olyan dolog egy nő életében, ami soha többé nem jön vissza, ezt nem lehet pótolni. De pár hónap alatt Bence szépen lassan beleszokott az új helyzetbe – vallotta be őszintén a tartalomgyártó.
Később a vallomásában Bence is kitért arra, hogy sajnálja, amiért korábban érzelmileg labilis volt: „...Fel akartam adni a kapcsolatunkat, menekülni akartam a felelősség, az apaság elől, fel akartam adni az életemet, de te nem engedted, és amíg élek, hálás leszek neked...”
„Elhányom magam mindjárt” – a komlói lány ismét kihúzta a gyufát Bárdosi Sanyinál – VIDEÓ