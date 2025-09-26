Döbbenet: otthagyta a kórházban komlói szerelmét és újszülött kisfiát Bódi Bence

A komlói születésű Varga Rebekának rengeteg követője van a közösségi felületeken, de a Bódi Tesók révén is sok ember megismerte, ugyanis évek óta Bódi Bencével alkot egy párt. Mindenesetre a Nyerő Páros című műsornak köszönhetően egy másik oldalát is megismerte az ország. Az egyik adásban pedig arról is vallott, hogy bizony a gyermekük születése utáni időszak finoman szólva sem indult zökkenőmentesen. A baranyai kötődésű lány elmondta, az esett neki a legrosszabbul a kapcsolatukban, amikor kisfiúk születése előtt és után Bence menekülni akart az apaság elől. Sőt, a szülés után a kedvese még a kórházba se ment el értük.