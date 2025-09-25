1 órája
„Elhányom magam mindjárt” – a komlói lány ismét kihúzta a gyufát Bárdosi Sanyinál – VIDEÓ
Már csak két nap van hátra a Nyerő Páros 2025-ös évadából, de a véghajrá messze nem mondható unalmasnak. A szerdai napon a párok egy különleges játékban mérhették fel, mennyire ismerik egymást – a feladat nemcsak izgalmas volt, de érzelmekből sem volt hiány, köszönhetően a megható pillanatoknak és a játék bensőséges hangulatának.
A kihívásban Bódi Bence és a komlói születésű párja, Varga Rebeka, valamint Laky Zsuzsi és Dietz Guszti szerepeltek a legjobban, ami után egy ideig úgy tűnt, mindenki jól érzi magát. Ám a közös esti vacsoránál hamar megfordult a hangulat.
Kezdetben Bárdosi Sanyi keveredett nézeteltérésbe Mészáros Bendével és Zsigmond Angival, mivel eltérő elképzelésük volt arról, kiknek kellett volna bejutniuk a döntő előtti TOP4-be. A baranyai kötődésű Rebeka próbálta elsimítani a dolgokat, mondván: „Szerintem mindenki megérdemli, hogy itt legyen, aki most az asztal körül ül.” Párja, Bence viszont már keményebben fogalmazott: „Mi nem kuncsorogtunk senkinek a barátságáért, és nem is üzleteltünk vele.”
Ahogy telt az idő, a feszültség egyre csak nőtt, és végül odáig fajult, hogy Sanyi és Ildi felálltak az asztaltól, és visszamentek a szobájukba.
„Nem bírom hallgatni tovább, elhányom magam mindjárt. Komolyan, nem tudnék olyat mondani, ami ne sértene meg valakit. Aki hangos, annak biztos igaza is van…” – zárta indulatosan az estét Bárdosi Sanyi.