„Elhányom magam mindjárt” – a komlói lány ismét kihúzta a gyufát Bárdosi Sanyinál – VIDEÓ

Már csak két nap van hátra a Nyerő Páros 2025-ös évadából, de a véghajrá messze nem mondható unalmasnak. A szerdai napon a párok egy különleges játékban mérhették fel, mennyire ismerik egymást – a feladat nemcsak izgalmas volt, de érzelmekből sem volt hiány, köszönhetően a megható pillanatoknak és a játék bensőséges hangulatának.

A kihívásban Bódi Bence és a komlói születésű párja, Varga Rebeka, valamint Laky Zsuzsi és Dietz Guszti szerepeltek a legjobban, ami után egy ideig úgy tűnt, mindenki jól érzi magát. Ám a közös esti vacsoránál hamar megfordult a hangulat.