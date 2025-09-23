„Ennyire szúrom a szemeteket?” – Gyűlöletcunami zúdult a Nyerő Páros történetének talán legutáltabb szereplőjére

Célegyeneshez érkezett a Nyerő Páros 2025-ös évada, de az elmúlt heteket látva biztosak lehetünk abban, hogy lesz még konfliktus a villában. A csapat talán igazán akkor oszlott kétfelé, amikor G.w.M „büdös gyökérnek” nevezte a komlói Varga Rebekának kedvesét, Bódi Bencét. A gengszter rapper és Bárdosi Sándor összefogtak, Mészáros Bende és Zsigmond Angi viszont Laky Zsuzsival és Dietz Gusztávval Rebeka és Bence pártját fogta. Tegyük hozzá, a baranyai kötődésű lány a műsor kezdete óta sokaknak unszimpatikus.

A heteken át tartó konfliktus sokaknak szemet szúrt, olyannyira, hogy a legutóbbi adásban már Laky Zsuzsi is összebalhézott a birkózóval.

Ti mondtátok, hogy nem minden áron akartok nyerni, és ahogy viselkedtek, az már nekem is gyomorforgató – fakadt ki.

Bárdosi ezután próbálta védeni magát, mondván, az elmúlt három napban alig szólt valakihez, és nem bántott senkit, sőt, inkább azt érezte, őket bántják. „De velem most miért kell összeveszni, Zsuzsi? Ennyire szúrom a szemeteket? Hát, pedig akkor is itt leszek, srácok!” – mondta, később.