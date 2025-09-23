szeptember 23., kedd

Tekla névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

3 órája

„Ennyire szúrom a szemeteket?” – Gyűlöletcunami zúdult a Nyerő Páros történetének talán legutáltabb szereplőjére

Címkék#Bódi#Nyerő Páros#Bárdosi#gyűlöletcunami

„Ennyire szúrom a szemeteket?” – Gyűlöletcunami zúdult a Nyerő Páros történetének talán legutáltabb szereplőjére

Célegyeneshez érkezett a Nyerő Páros 2025-ös évada, de az elmúlt heteket látva biztosak lehetünk abban, hogy lesz még konfliktus a villában. A csapat talán igazán akkor oszlott kétfelé, amikor G.w.M „büdös gyökérnek” nevezte a komlói Varga Rebekának kedvesét, Bódi Bencét. A gengszter rapper és Bárdosi Sándor összefogtak, Mészáros Bende és Zsigmond Angi viszont Laky Zsuzsival és Dietz Gusztávval Rebeka és Bence pártját fogta. Tegyük hozzá, a baranyai kötődésű lány a műsor kezdete óta sokaknak unszimpatikus.

A heteken át tartó konfliktus sokaknak szemet szúrt, olyannyira, hogy a legutóbbi adásban már Laky Zsuzsi is összebalhézott a birkózóval.

Ti mondtátok, hogy nem minden áron akartok nyerni, és ahogy viselkedtek, az már nekem is gyomorforgató – fakadt ki.

Bárdosi ezután próbálta védeni magát, mondván, az elmúlt három napban alig szólt valakihez, és nem bántott senkit, sőt, inkább azt érezte, őket bántják. „De velem most miért kell összeveszni, Zsuzsi? Ennyire szúrom a szemeteket? Hát, pedig akkor is itt leszek, srácok!” – mondta, később.

Természetesen a nézők nem felejtenek, jelenleg talán nincs ember az országban, aki a Bárdosi család véleményét osztaná, így nagyon nem kell kutakodni negatív kommentekért, szinte bárhol találni borúlátó nézetet. Összeszedtünk néhányat:

  • „Nárcisztikus, kezeltetni kellene őket!”
  • „Szégyellje magát a Bárdosi család”
  • „A gonoszság kiül az arcodra Bárdosi!”
  • „Bárdosi nem normális!”
  • „Ha lett volna gerince Bárdosiéknak, akkor azt mondják,hogy kiülnek helyettük...” (Kulcsár Edina és G.w.M. kiesése kapcsán).
  • „Hát, ha nem lettek volna kamerák, itt már folyna a vér.... Remélem Sanyié leginkább.”
  • „Bárdosi az olimpiai eredménye mögé bújik. Sanyi az akkor szép volt, de ma egy rosszindulatú, gonosz ember vagy.”
  • „Bárdosi és kedves neje, undorító emberek szinte rosszul vagyok ha csak megszólal ez a pali! Nagyképű, beképzelt arrogáns fajankó, tuskó!”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu