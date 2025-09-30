szeptember 30., kedd

Gondoltad volna? Egy pécsi sztár is feltűnik az Árulókban!

Jusztin Levente

Most indult az Árulók új évada, amelynek szereplői között ezúttal a pécsi születésű és a városhoz több szálon kötődő Fábián Anita is feltűnik. A népszerű színésznő pályáját a vármegyeszékhelyen kezdte, 1993 és 2002 között a Pécsi Nemzeti Színház színésznője volt.

Árulók Fábián Anita
A pécsi kötődésű Fábián Anita is szerepel a népszerű műsorban. Forrás: RTL

Az Árulók különleges formátum, amelyben a résztvevőknek egyszerre kell logikusan gondolkodniuk, stratégiát építeniük és emberi kapcsolataikra is támaszkodniuk. A produkció eddigi évadai nagy figyelmet kaptak, hiszen minden epizódban újabb fordulatok tartják izgalomban a nézőket. 

Fábián Anita részvételével így a baranyai nézőknek adhat plusz élményt, kíváncsian várhatjuk, hogyan boldogul egy sokoldalú pécsi művész ebben a különleges, hazugságokra és leleplezésekre épülő játékban.

 

 

