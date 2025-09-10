Ha elolvasod Weisz Fanni kijelentését, mára biztosan bezárod az internetet!

Weisz Fanni tündököl az édesanya szerepben. A siket modell és férje, Gergő kisfia hamarosan kilenc hónapos lesz, a szülők pedig már most a családbővítésen gondolkoznak. Bár Fanni eddig sem titkolta, hogy szeretnének testvért a kis Bendegúznak, de azt csak most árulta el, hogy akár még két gyerkőcöt is bevállalnának!

