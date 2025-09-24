Hölgyek, Urak figyelem! Baranyába érkezik a fiatal rapsztár, Desh

Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az ország legnépszerűbb előadói között szerepel Molnár Attila, ismertebb nevén Desh, ezt jól bizonyítja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) a magyarok zenehallgatási szokásait elemző friss kutatása is. A lista alapján Azahriah, DESH és Pogány Induló 2024-ben végig uralták a magyar YouTube- és Spotify-slágerranglistákat, és a hazai előadók ezzel még a nemzetközi élmezőnyben szereplő amerikai sztárokat, például Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is megelőzték.

Így biztosan rengeteg baranyai Desh rajongó pezsgőt bontott, – de legyünk autentikusak, maradjunk a bornál – hiszen mint kiderült, a 2025-ös Villányi Vörösbor Fesztivál pénteki napján, október 3-án fellép többek között a Don't Stop The Queen, a Bagossy Brothers Company, Sipos F. Tamás, Dj. Party, Dj Pepe, valamint a már sokat emlegetett Desh.

A rendezvény népszerűségét igazolja, hogy a nyitónapra az összes early bird-, az összes kedvezményes elővételes-, valamint az elővételes jegy is elfogyott.

A szombati nap is igencsak ígéretesnek tűnik, így tökéletes hétvége elé nézhetünk. Kattint IDE a részletekért