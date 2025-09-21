Ijesztő betegség miatt maradt el a népszerű zenekar pécsi koncertje

A Pécsi Napok a nyarat követően is remek lehetőséget kínálnak: a szeptemberi programok között pedig több neves fellépő is akad. A szeptember 17-e és 21-e között zajló eseményen többek között a Vad Fruttik zenekara is színesítette volna a koncertsorozatot.

A fellépésre szeptember 18-án került volna sor, ám sajnálatos módon a zenekar nem tudott színpadra lépni. Ennek indokát az együttes a Facebook-oldalán közölte, mely szerint a zenekar frontemberének hangszálai beéneklés közben beödémásodtak. Az énekes Pécsre még egészségesen indult el, azonban a helyszíni próbán kiderült, hogy az éneklést a helyi mentőorvos megtiltotta, ugyanis az sérthette volna Likó Marcell hangját.

A Vad Fruttik együttes az utolsó pillanatban mondta le pécsi koncertjét.

Fotó: LI / Forrás: MW

Az együttes nagyon sajnálta a kellemetlenségeket, a csapat tagjai számára fájdalmas döntés volt a koncert lemondása. A zenekar elnézését és csalódottságát fejezte ki közösségi oldalán a pécsi közönség számára.