Sztárműsorvezető Pécs főterén! Itt forgatják a népszerű valóságshow-t? (GALÉRIA+VIDEÓ)

Meg nem erősített információink, sejtéseink szerint A Nagy Ő című TV2-es reality valóságshow egy jelentét vehették fel itt. A műsor leírás szerint: Stohl András húsz nővel ismerkedik meg, de időről időre döntenie kell, kik állnak a legközelebb hozzá. A hölgyek addig maradhatnak versenyben, amíg újra és újra rózsát kapnak tőle. A végső rózsaceremónián pedig Stohl kiválasztja azt a hölgyet, aki párja lehet az életben. A nagy kérdés csak az, hogy ezt a kiválasztott is így gondolja-e? – részletezték a TV2 oldalán.