szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

21°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Sztárműsorvezető Pécs főterén! Itt forgatják a népszerű valóságshow-t? (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#színész#főtér#Stohl András#bama.hu videó#celeb#A Nagy Ő#Pécs#reality

A Széchenyi tér közepén, a Szentháromság szobornál mozgolódások voltak csütörtök délelőtt.

Tóth Viktória
Sztárműsorvezető Pécs főterén! Itt forgatják a népszerű valóságshow-t? (GALÉRIA+VIDEÓ)

Stohl András a pécsi Széchenyi téren forgathatja a Nagy Ő-t?

Fotó: KOVACS LILIANA

Itt ült és beszélgetett az egyik leghíresebb magyar műsorvezető, színész, celeb, Stohl András egy mosolygós hölgy társaságában. Láthatóan nagyon jól érezték magukat, beszélgettek, nevetgéltek.

Hoppá! Lencsevégre kapták a híres színészt Pécs belvárosában

Fotók: Kovács Liliána

Meg nem erősített információink, sejtéseink szerint A Nagy Ő című TV2-es reality valóságshow egy jelentét vehették fel itt. A műsor leírás szerint: Stohl András húsz nővel ismerkedik meg, de időről időre döntenie kell, kik állnak a legközelebb hozzá. A hölgyek addig maradhatnak versenyben, amíg újra és újra rózsát kapnak tőle. A végső rózsaceremónián pedig Stohl kiválasztja azt a hölgyet, aki párja lehet az életben. A nagy kérdés csak az, hogy ezt a kiválasztott is így gondolja-e? – részletezték a TV2 oldalán.

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu