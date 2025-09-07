Nem csak a nevében bátor: Szabó Franciska mellek nélkül is szexi, de még inspiráló is!

Az Exatlon Hungary korábbi sztárja, Szabó Franciska igazi jelenség lett Amerikában: kemény küzdősportolóként és nőies szépségével egyaránt rajongók ezreit hódította meg.

A sportolónőnek azonban nemrég komoly döntést kellett meghoznia: egy sérülés miatt el kellett távolíttatnia a szilikonmelleit. Franciska szerint mindez egyáltalán nem vett el nőiességéből, sőt, felszabadultabbnak érzi magát, hiszen a műtéti beavatkozás előtt sok fájdalmat és kellemetlenséget okoztak neki.

Nemrég egy fürdőruhás videót osztott meg követőivel az Instagramon. A poszt alatt egy kommentelő megjegyezte: hiányolja a sportoló „cickóit”. Franciska meglepő őszinteséggel válaszolt:

– Könnyebb a küzdősport nélkülük – sok szenvedést okoztak sajnos!

– írta.

A válasz sokakat megdöbbentett, másokat pedig lenyűgözött, hogy ennyire nyíltan beszél a saját tapasztalatairól. Franciska így nemcsak a ringben, hanem a közösségi médiában is példát mutat: bátorságból, őszinteségből és önazonosságból jelesre vizsgázott.