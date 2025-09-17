3 órája
Balhé a Nyerő Párosban: az egyik szereplő leütött egy sírásót
Hihetetlen történetre derült fény: Dietz Gusztáv azonnal leütötte a sírásót – állítása szerint jó oka volt rá. A Nyerő Páros baranyai versenyzőjének továbbra sincs könnyű dolga, folyamatosan atrocitásba keveredik Bárdosi Sanyival.
Dietz Gusztáv elmesélte, hogy miért ütötte le a sírásót felesége nagypapájának esküvőjén.
Forrás: RTL
A Nyerő Páros legutóbbi adásában érdekes dolgok derültek ki abban a játékban, amelyben Kabát Peti a Pusztazámori Hírmondó bemondójaként olvasta fel a hihetetlenebbnél hihetetlenebb sztorikat, a pároknak pedig azt kellett kitalálniuk, hogy a szereplő párosok férfi tagjai közül kihez fűződhetnek a történetek.
Egy ponton aztán egy igazán bizarr sztori jött: vajon ki lehetett az, aki megvert egy sírásót, mert az a párja fenekét nézte a nő nagypapájának temetésén? A játékosok gyorsan kitalálták, hogy kinek a nevéhez fűződik a balhé – mindenki Dietz Gusztáv nevét mondta.
Dietz Gusztáv sírásóval verekedett? Kiderült az igazság
Az egykori ketrecharcos nem tagadta, hogy az eset megtörtént, elmesélték a részleteket is, hogy miként történt az eset.
Elmondásuk szerint a sírásó nagyon tiszteletlenül viselkedett Laky Zsuzsi nagypapájának temetésén, ugyanis káromkodott. Aztán, amikor Guszti egyszer a férfira nézett, azt látta, hogy a sírásó Zsuzsi irányába nézve félreérthetetlen mozdulatokat végez az ásó nyelével. A férfi ekkor még türtőztette magát, de a temetés végére Guszti annyira ideges volt, hogy rögtön nekiment a sírásónak. „Azonnal leütöttem” – mondta.
A nézőket is felháborítja az, hogy a komlói származású Varga Rebeka – aki Bódi Bence oldalán szerepel a Nyerő Párosban – rengeteg bántást kap Bárdosi Sándortól. A férfi rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozza Rebekát, minden apróságért megtalálja, amit a kommentelők sem tűrnek el, minden lehetséges helyen elmondják a véleményüket a korábbi birkózóról.
