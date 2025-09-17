szeptember 17., szerda

Érdekes dolgok derültek ki a műsorból

3 órája

Balhé a Nyerő Párosban: az egyik szereplő leütött egy sírásót

Címkék#Nyerő Páros#Varga Rebeka#Bódi Bence#Dietz Guszti#celebfigyelő#balhé

Hihetetlen történetre derült fény: Dietz Gusztáv azonnal leütötte a sírásót – állítása szerint jó oka volt rá. A Nyerő Páros baranyai versenyzőjének továbbra sincs könnyű dolga, folyamatosan atrocitásba keveredik Bárdosi Sanyival.

Bama.hu
Balhé a Nyerő Párosban: az egyik szereplő leütött egy sírásót

Dietz Gusztáv elmesélte, hogy miért ütötte le a sírásót felesége nagypapájának esküvőjén.

Forrás: RTL

A Nyerő Páros legutóbbi adásában érdekes dolgok derültek ki abban a játékban, amelyben Kabát Peti a Pusztazámori Hírmondó bemondójaként olvasta fel a hihetetlenebbnél hihetetlenebb sztorikat, a pároknak pedig azt kellett kitalálniuk, hogy a szereplő párosok férfi tagjai közül kihez fűződhetnek a történetek. 

bárdosi sándor nyerő páros
Bárdosi Sándor nem szimpatizál Varga Rebekával, a Nyerő Páros baranyai versenyzőjével.
Forrás: RTL

Egy ponton aztán egy igazán bizarr sztori jött: vajon ki lehetett az, aki megvert egy sírásót, mert az a párja fenekét nézte a nő nagypapájának temetésén? A játékosok gyorsan kitalálták, hogy kinek a nevéhez fűződik a balhé – mindenki Dietz Gusztáv nevét mondta. 

Dietz Gusztáv sírásóval verekedett? Kiderült az igazság

Az egykori ketrecharcos nem tagadta, hogy az eset megtörtént, elmesélték a részleteket is, hogy miként történt az eset.

Elmondásuk szerint a sírásó nagyon tiszteletlenül viselkedett Laky Zsuzsi nagypapájának temetésén, ugyanis káromkodott. Aztán, amikor Guszti egyszer a férfira nézett, azt látta, hogy a sírásó Zsuzsi irányába nézve félreérthetetlen mozdulatokat végez az ásó nyelével. A férfi ekkor még türtőztette magát, de a temetés végére Guszti annyira ideges volt, hogy rögtön nekiment a sírásónak. „Azonnal leütöttem” – mondta. 

Nehéz pillanatokat él meg a Nyerő Párosban a baranyai Varga Rebeka

A nézőket is felháborítja az, hogy a komlói származású Varga Rebeka – aki Bódi Bence oldalán szerepel a Nyerő Párosban – rengeteg bántást kap Bárdosi Sándortól. A férfi rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozza Rebekát, minden apróságért megtalálja, amit a kommentelők sem tűrnek el, minden lehetséges helyen elmondják a véleményüket a korábbi birkózóról.

A baranyaiak körül áll a bál a tévés műsorokban?

A napokban számoltunk be arról, hogy a TV2 Megasztár című műsorának 8. évada sem indult zökkenőmentesen: egy baranyai származású jelentkező, Selyem Jázmin és Tóth Gabi mindkét adásban összerúgta a port.

 

