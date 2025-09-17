Balhé a Nyerő Párosban: az egyik szereplő leütött egy sírásót

Dietz Gusztáv sírásóval verekedett? Kiderült az igazság

Az egykori ketrecharcos nem tagadta, hogy az eset megtörtént, elmesélték a részleteket is, hogy miként történt az eset.

Elmondásuk szerint a sírásó nagyon tiszteletlenül viselkedett Laky Zsuzsi nagypapájának temetésén, ugyanis káromkodott. Aztán, amikor Guszti egyszer a férfira nézett, azt látta, hogy a sírásó Zsuzsi irányába nézve félreérthetetlen mozdulatokat végez az ásó nyelével. A férfi ekkor még türtőztette magát, de a temetés végére Guszti annyira ideges volt, hogy rögtön nekiment a sírásónak. „Azonnal leütöttem” – mondta.

Nehéz pillanatokat él meg a Nyerő Párosban a baranyai Varga Rebeka

A nézőket is felháborítja az, hogy a komlói származású Varga Rebeka – aki Bódi Bence oldalán szerepel a Nyerő Párosban – rengeteg bántást kap Bárdosi Sándortól. A férfi rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozza Rebekát, minden apróságért megtalálja, amit a kommentelők sem tűrnek el, minden lehetséges helyen elmondják a véleményüket a korábbi birkózóról.

A baranyaiak körül áll a bál a tévés műsorokban?

A napokban számoltunk be arról, hogy a TV2 Megasztár című műsorának 8. évada sem indult zökkenőmentesen: egy baranyai származású jelentkező, Selyem Jázmin és Tóth Gabi mindkét adásban összerúgta a port.